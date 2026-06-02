"Beyaz altın" için kollar sıvandı. 325 bin dekar alanda üretim yapılıyor
02.06.2026 09:11
Aydın'da "beyaz altın" olarak bilinen pamukta yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor.
Aydın genelinde 3 bin 659 üretici tarafından 325 bin dekar alanda pamuk üretimi yapılırken, Söke ilçesinde ise bin 515 üretici 164 bin dekar alanda üretim gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Aydın’da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamukta yeni sezon öncesi hazırlıklar yerinde inceleniyor.
Avrupa Birliği (AB) tescilli coğrafi işaretli ürünler arasında yer alan Söke Pamuğu'nun ekim alanlarında da kontroller yapıldı.
Sahada yapılan incelemelerde pamuk bitkisinin mevcut durumu değerlendirilirken, fenolojik gözlemler gerçekleştirildi.
Sezon öncesi yürütülen hazırlıkları ele alarak üretim sürecine ilişkin istişarelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Söke Ovası’nın verimli topraklarında yetiştirilen ve kalitesiyle öne çıkan pamuğun, hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına önemli katkı sunduğu belirtildi.
AVRUPA'DA İLK VE TEK
Türkiye’de yıllık ortalama 2,1 - 2,2 milyon ton çekirdeği ayrılmamış ham pamuk üretiliyor. Çırçırlama işlemi sonrası bundan yaklaşık 700 bin ila 830 bin ton civarında lif pamuk elde ediliyor.
Türkiye, dünya lif pamuk üretiminde genellikle 7. veya 8. sırada yer alıyor. Küresel üretimin yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4'ünü karşılıyor.
Anadolu’nun yerel değerlerinden biri olan Söke pamuğu, 2024 yılında Avrupa Birliği’nde tescillenen ilk pamuk ürünü olmuştu. Bu tescille birlikte Avrupa'nın coğrafi işaret tescilli ilk ve tek pamuk ürünü olma unvanını kazandı.
Türkiye’nin GDO’suz pamuk üreten nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizilirken, dünyada GDO’suz pamuk üreten ülkelerin sadece Türkiye, Yunanistan ve İspanya olduğu ifade edildi.
