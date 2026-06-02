"Beyaz altın" için kollar sıvandı. 325 bin dekar alanda üretim yapılıyor

Türkiye’de yıllık ortalama 2,1 - 2,2 milyon ton çekirdeği ayrılmamış ham pamuk üretiliyor. Çırçırlama işlemi sonrası bundan yaklaşık 700 bin ila 830 bin ton civarında lif pamuk elde ediliyor.

Türkiye, dünya lif pamuk üretiminde genellikle 7. veya 8. sırada yer alıyor. Küresel üretimin yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 4'ünü karşılıyor.

Anadolu’nun yerel değerlerinden biri olan Söke pamuğu, 2024 yılında Avrupa Birliği’nde tescillenen ilk pamuk ürünü olmuştu. Bu tescille birlikte Avrupa'nın coğrafi işaret tescilli ilk ve tek pamuk ürünü olma unvanını kazandı.

Türkiye’nin GDO’suz pamuk üreten nadir ülkelerden biri olduğunun altını çizilirken, dünyada GDO’suz pamuk üreten ülkelerin sadece Türkiye, Yunanistan ve İspanya olduğu ifade edildi.