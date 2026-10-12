Beyaz elmas olarak biliniyor. Tatlı, çorba, reçel yapılıyor
12.10.2026 14:01
Son Güncelleme: 12.10.2026 14:04
Sakarya'da, coğrafi işaret tesciline sahip bal kabağının hasat dönemi başladı.
Sakarya ovasının verimli topraklarında özenle seçilen çekirdeklerin toprakla buluşmasıyla başlayan üretim maratonu, yaklaşık 6 aylık titiz bir bakım ve büyüme evresinin ardından toplatılma aşamasına ulaşıyor.
Tarlada olgunlaşan bal kabakları, işçiler tarafından tek tek kesilerek traktör römorklarına yükleniyor.
Kesim işleminin ardından kabuk ve iç yapısının tam kıvamına gelmesi amacıyla bir süre tarlada güneş altında bekletilen ürünler, ardından özenle toplandıktan sonra muhafaza edileceği depolara sevk edilerek kategorilerine göre ayrılıyor.
Halk arasında "beyaz elmas" olarak da nitelendirilen coğrafi işaretli Sakarya bal kabağı; ustaların dokunuşlarıyla tatlı, çorba, lokum, marmelat ve reçel gibi geniş bir ürün yelpazesine dönüştürülüyor.
Sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarlarda da talep gören bu tescilli lezzet, hem lezzeti ve aromasıyla kentin marka değerini yükseltiyor hem de bölge üreticisinin ekonomisine ciddi katkı sunuyor.
"DAHA ÇOK TATLI YAPILIYOR"
Kabak ekimi ve hasadından bahseden çiftçi İslam Aksoy, "Sakarya'nın daha çok Akyazı ve Erenler ilçesinde ekiliyor. Toprak ve hava şartlarından dolayı kabağa daha elverişli şekilde oluyor. Kabak, mart ayının son haftasında başlıyor ekilmeye nisan ayının sonlarına kadar sürüyor. Hasat ise eylülün sonundan ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Tarlada kabağın fiyatı 10 ile 15 lira arasında değişirken pazarda da perakende olarak 30 lira civarında satılıyor. Geçen seneye göre bu sene ekiliş daha fazla ve geçen sene kurak geçmişti. Bu sene rekolte olarak yüzde 40 etkiledi. Kabağı her sene düzenli eken ve bakanın yüzü güler. Coğrafi işaretli kabaktan daha çok tatlı yapılıyor ama çorbası ve değişik tatlıları yapılıyor. Türkiye'nin diğer illerinin yanı sıra diğer ülkelere de gönderim yapıyoruz" dedi.
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