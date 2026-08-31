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Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı

31.08.2026 10:19

DHA

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Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı
DHA

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi.

Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı 1
DHA

Musa S., yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıktı. Araç, bir iş yerinin girişine çarparak durabildi.

Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı 2
DHA

Otomobil, kaldırımda bulunan Ceyhun S., Aslıhan U., Saadet K., Ayşe Melek T. ve Rahman Ç.’ye çarptı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı 3
DHA

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhun S., Saadet K. ve Rahman Ç. Beykoz Devlet Hastanesi’ne, Aslıhan U. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayşe Melek T. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beykoz'da otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı 4
DHA

Polis ekipleri, sürücü Musa S. ile otomobilde bulunan Burak A.’yı emniyete götürdü. 

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KAZA ANI KAMERADA 5
DHA

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığı görülüyor. Otomobil daha sonra dondurma dükkanına çarparak duruyor.

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