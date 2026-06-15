Beyoğlu'nda dehşet: Eski sevgilisinin babasını sokak ortasında vurdu

Henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada A.G., yanında bulunan silahla Y.B.’ye ateş etti.

Dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Y.B. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.