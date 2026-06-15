Beyoğlu'nda dehşet: Eski sevgilisinin babasını sokak ortasında vurdu
15.06.2026 11:17
Son Güncelleme: 15.06.2026 11:30
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir genç, iddiaya göre eski kız arkadaşının kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini öğrenince dehşet saçtı.
İstanbul Beyoğlu'nda eski sevgilisi G.B.'nin (25) kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak istediğini öğrenen A.G. (34), G.B.’nin babası Y.B.'nin (50) evinin önüne gitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla ateş açan şüpheli, Y.B.’yi dizinden yaraladı.
Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Kadımehmet Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.B. (50), evinin önünde bulunduğu sırada, kızı G.B.’nin eski erkek arkadaşı olduğu öğrenilen A.G. ile karşılaştı.
UZAKLAŞTIRMA KARARINI DUYUNCA ATEŞ AÇTI
Henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışmada A.G., yanında bulunan silahla Y.B.’ye ateş etti.
Dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Y.B. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Y.B.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan çalışmalarda şüpheli A.G.’nin, G.B. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadığı ve komşu oldukları öğrenildi. İkilinin bir süre önce ayrıldığı, A.G.’nin G.B.’yi rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü.
G.B.’nin emniyete giderek uzaklaştırma kararı aldırmak istediği öğrenilen şüphelinin, olay günü Y.B. ile karşılaşmasının ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.
SALDIRGANIN 12 SUÇ KAYDI VAR
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin mağdurun kızının eski erkek arkadaşı A.G. olduğunu belirledi.
Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. A.G.’nin poliste daha önceden "Tehdit", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Kasten yaralama", "Parada sahtecilik" ve "Açıktan hırsızlık" suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Şüphelinin ayrıca 2 kez evlenip boşandığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.B.'nin babası Y.B.’nin ise poliste daha önceden 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.
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