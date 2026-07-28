Beyoğlu'nda korkunç olay. Sokağı temizlerken ceset buldu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay A. (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Temizlik işçisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.