Beyoğlu'nda korkunç olay. Sokağı temizlerken ceset buldu
28.07.2026 11:29
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir temizlik işçisi, kaldırımla bina arasındaki alanda ceset buldu. Cansız bedenin Ertan Tunca isimli kişiye ait olduğu belirlendi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Fetihtepe Mahallesi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü saat 06.20 sıralarında belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Özay A. (25), sokakta temizlik yaptığı sırada kaldırımla bina arasındaki bölümde yüzüstü hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.
Temizlik işçisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BOYNUNUN KIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, cesedin Ertan Tunca'ya (57) ait olduğu ve Tunca'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İlk incelemelerde Tunca’nın yüksekten düşmeye bağlı boynunun kırıldığı, vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı, olayın yaklaşık 5-6 saat önce meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis ekiplerinin çevrede yaptığı kamera incelemesinde Ertan Tunca’nın olaydan önce sokakta yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde alkollü olduğu iddia edilen Tunca’nın dengesini sağlamakta güçlük çektiği ve sallanarak yürüdüğü anlar görülüyor.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ertan Tunca’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı. Ertan Tunca’nın “Trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ve “Mala zarar verme” suçlarından poliste 3 kaydının bulunduğu da öğrenildi.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.