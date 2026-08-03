Beyoğlu'nda pazarda armut seçme kavgası. Müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı

Nurcihan Y. yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

“Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli., ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam.' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgah vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız?"