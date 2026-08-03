Beyoğlu'nda pazarda armut seçme kavgası. Müşterinin kafasına kalas fırlatan esnaf tutuklandı
03.08.2026 13:10
Son Güncelleme: 03.08.2026 13:48
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki semt pazarında armut seçme nedeniyle kadın müşteriyle pazar esnafı arasında kavga çıktı. İddiaya göre, esnafın fırlattığı kalas kadının başına isabet etti. Kadın müşterinin başına 10 dikiş atıldı, esnaf tutuklandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kulaksız Mahallesi’nde 27 Temmuz Pazartesi günü kurulan semt pazarında saat 19.00 sıralarında alışveriş yapan Nurcihan Y. ile ile pazar esnafı Selahattin Ş. arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı.
İddiaya göre Nurcihan Y.'nin tezgahtaki ürünleri seçerken ürünlere zarar verdiğini düşünen Selahattin Ş., “Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin.” diyerek uyarıda bulundu.
Uyarının ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
KADININ BAŞINA 10 DİKİŞ ATILDI
İddiaya göre tartışma sırasında Selahattin Ş., Nurcihan Y.'ye hakaret ve küfür etti. Selahattin Ş.'nin eline aldığı tahta kalası kadının başına fırlattığı iddia edildi.
Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle yaralanan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi.
PAZARCI TUTUKLANDI
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Selahattin Ş. hakkında ise "Kasten yaralama" suçundan işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"BİR ANDA VURDU KAN REVAN İÇİNDE KALDIM"
Nurcihan Y. yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
“Ben temizlik yapıyordum. 18.30-19.00 sıralarında annem armut istedi. Annemin gözleri görmüyor; engelli., ağzında da dişleri yok. 'Anne alacağım tamam.' dedim. Evde de iş yapıyordum. O saatlerde pazara çıktım. Tezgah vardı. Orada biraz çürük meyveler vardı. Anneme göre bakıyordum. Orada adam, ‘Ne yapıyorsun?’ dedi. 'Abi böyle böyle, annemin gözleri görmüyor, dişleri yok ağzında. Olmuş armutlardan alacağım' dedim. 'Alamazsın' dedi. 'Abi lütfen' dedim. 'Senin anneni' diyerek küfür etti 'Alamazsın' dedi. Orada bir anda kafama vurdu. Ne olduğumu anlayamadım; kan revan içinde kaldım. Kadınların hali böyle mi olmalı. Bunların anneleri, babaları, çolukları, çocukları yok mu. Pazara gidemeyecek miyiz. Biz istediğimizi alamayacak mıyız?"
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