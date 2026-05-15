Bilet fiyatları artışa geçince vatandaşın ilk tercihi oldu

Sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçen Doğu Ekspresi, yolcularına adeta görsel bir şölen sunuyor. Kars'tan hareket eden tren; dağlar, vadiler, tarihi köprüler ve Doğu Anadolu'nun büyüleyici doğası eşliğinde ilerliyor. Özellikle güzergah, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunları, sosyal medya içerik üreticileri ve doğaseverler için Doğu Ekspresi artık başlı başına bir seyahat deneyimine dönüşmüş durumda.

Doğu Ekspresinin her mevsim yoğun ilgi gördüğünü belirten Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, “Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, yaz aylarında binbir çiçek örtüsü ve doğal manzaralar eşliğinde Kars'tan Ankara'ya ulaşan nostalji hat çizmesidir” dedi.