Bilet fiyatları artışa geçince vatandaşın ilk tercihi oldu
15.05.2026 10:00
Türkiye'nin en çok ilgi gören demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi, bayram tatili öncesinde adeta yolcu akınına uğruyor.
FİYATLAR 855 LİRADAN BAŞLIYOR
Bayram yoğunluğunun etkisiyle şehirlerarası ulaşım fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Kars'tan Ankara'ya uçakla seyahat etmek isteyen bir vatandaş ortalama 3 bin 445 lira ödemek zorunda kalırken, otobüs bilet fiyatları ise yaklaşık 2 bin 100 liraya kadar çıktı.
Ancak aynı güzergahta hizmet veren Doğu Ekspresi, sunduğu ekonomik fiyatlarla vatandaşın ilk tercihi haline geldi. Trende kişi başı bilet fiyatları 855 lira ile örtülü kuşetli bin 475 lira arasında değişirken, hem uygun maliyet hem de konforlu seyahat imkanı yolcuları cezbediyor.
NOSTALJİK BİR HAT ÇİZİYOR
Sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesine geçen Doğu Ekspresi, yolcularına adeta görsel bir şölen sunuyor. Kars'tan hareket eden tren; dağlar, vadiler, tarihi köprüler ve Doğu Anadolu'nun büyüleyici doğası eşliğinde ilerliyor. Özellikle güzergah, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Fotoğraf tutkunları, sosyal medya içerik üreticileri ve doğaseverler için Doğu Ekspresi artık başlı başına bir seyahat deneyimine dönüşmüş durumda.
Doğu Ekspresinin her mevsim yoğun ilgi gördüğünü belirten Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, “Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, yaz aylarında binbir çiçek örtüsü ve doğal manzaralar eşliğinde Kars'tan Ankara'ya ulaşan nostalji hat çizmesidir” dedi.
DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI
Bayram tatili yaklaşırken Doğu Ekspresi'ne olan talep zirve yaptı. Özellikle yataklı ve örtülü kuşetli vagonlarda yer bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, birçok seferin biletlerinin günler öncesinden tamamen satıldığı öğrenildi.
Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar alternatif tarihlere yönelmek zorunda kalırken, tur şirketlerinin düzenlediği Doğu Ekspresi turlarında da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığı belirtildi.
KARS TURİZMİNE KATKI SAĞLIYOR
Uzun yolculuklarda güvenli ulaşım arayan vatandaşlar için tren seyahati yeniden öne çıkmaya başladı. Bilet fiyatlarının uygun olmasından dolayı vatandaşlar, aileler ve genç gezginler Doğu Ekspresi'ni tercih ediyor. Geniş oturma alanları, rahat uyuma imkanı ve sakin yolculuk atmosferi treni cazip hale getiriyor.
Doğu Ekspresi'ne olan yoğun ilgi, Kars turizmine de önemli katkı sunuyor. Özellikle bayram ve kış sezonunda şehre gelen turist sayısında ciddi artış yaşanırken, oteller, restoranlar ve yöresel işletmelerde hareketlilik dikkat çekiyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler; Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü ve tarihi Kars sokaklarını gezerek bölge ekonomisine canlılık kazandırıyor.
Vatandaşlar ise artan ulaşım maliyetleri karşısında hem ekonomik hem de keyifli bir alternatif sunan Doğu Ekspresi'nin sefer sayılarının artırılmasını istiyor.
YASAL UYARI
KARS Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KARS Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.