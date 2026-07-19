Bilgisayarı kapatıp 700 dekar tarlanın başına geçti. 40 yıllık çiftçiye "yanlış yapıyorsun" dedi, tarlanın hakimi oldu
19.07.2026 12:00
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki inşaat yüksek mühendisi Funda Taş, babasının 40 yıllık çiftçilik tecrübesini mühendislik yetenekleriyle harmanlayarak tarımda verimi artırıyor.
Çifteler ilçesine bağlı kırsal Dikmen Mahallesi'nde, yaşayan 27 yaşındaki mühendis Funda Taş, 3 yıldır babası Ferudun Taş ile birlikte omuz omuza vererek 700 dekar tarım arazisinde modern çiftçilik yapıyor.
YETENEKLERİNİ TARLAYA TAŞIDI
Bilgisayar başında çalışmak yerine yüzünü güneşe dönüp toprakla ilgilenmeyi seçtiğini belirten genç yüksek mühendis, akademik araştırma ve istatistik yeteneklerini tarlaya taşıyarak ezber bozuyor.
700 DEKAR ARAZİYİ İŞLEDİ
Yaklaşık 350 dekar buğday, 350 dekar da ayçiçeği, kabak ve pancar olmak üzere toplam 700 dekar araziyi işleyen Funda Taş ve babası Ferudun Taş, toprağa sevgi ve bilim katıldığında nelerin başarılabileceğini tüm Türkiye'ye kanıtlıyor.
MÜHENDİSLİK YETENEKLERİ TARLADA DEVREYE GİRDİ
Çiftçiliğin kendisine büyük bir huzur verdiğini ve gençlerin bu sektöre yatırım yapması gerektiğini söyleyen Funda Taş, "İnsan yaşıyla birlikte doğal yaşamın kendisine daha fazla mutluluk verdiğini keşfediyor. Akşam tarlanın başına gelip nefes almayı çok seviyorum. Araştırma yapmayı bildiğim için mühendislik yeteneklerim burada çok devreye giriyor. İşin akademik kısmını takip edip istatistikler çıkarıyorum. Bu da daha doğru kararlar almamızı sağlıyor. Biz iki kız kardeşiz. Babam bana hiçbir zaman 'Sen kadınsın, yapamazsın' demedi, hep arkamda durdu. İleride başka işler de yapsak bu toprakları ekip biçmeye, bu mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek genç kadınlara ilham veriyor.