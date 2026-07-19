Bilgisayarı kapatıp 700 dekar tarlanın başına geçti. 40 yıllık çiftçiye "yanlış yapıyorsun" dedi, tarlanın hakimi oldu

Çiftçiliğin kendisine büyük bir huzur verdiğini ve gençlerin bu sektöre yatırım yapması gerektiğini söyleyen Funda Taş, "İnsan yaşıyla birlikte doğal yaşamın kendisine daha fazla mutluluk verdiğini keşfediyor. Akşam tarlanın başına gelip nefes almayı çok seviyorum. Araştırma yapmayı bildiğim için mühendislik yeteneklerim burada çok devreye giriyor. İşin akademik kısmını takip edip istatistikler çıkarıyorum. Bu da daha doğru kararlar almamızı sağlıyor. Biz iki kız kardeşiz. Babam bana hiçbir zaman 'Sen kadınsın, yapamazsın' demedi, hep arkamda durdu. İleride başka işler de yapsak bu toprakları ekip biçmeye, bu mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" diyerek genç kadınlara ilham veriyor.