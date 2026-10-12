Bin 200 rakımda asırlık gelenek. Meşe külüyle hazırlanıyor, yaprakları kaşık gibi kullanılıyor

Aileden kalma bağlarında her yıl pekmez yaptıklarını belirten Naci Yıldızhan ise zahmetli üretimi ailece bir araya geldikleri bir geleneğe dönüştürdüklerini ifade ederek, "Burası aileden kalma bahçemiz. Her yıl pekmez yapımını geleneksel hale getirdik. Aslında çok meşakkatli ve zor bir iş ama biz bunu eğlence haline getiriyoruz. Ailecek hep beraber aynı ortamda buluşuyoruz. Bir gün öncesinden üzümler toplanıyor. Ardından yıkanarak şıra dediğimiz alanda suyu çıkarılıyor. Daha sonra kestirme kazanında işlem yapılıyor. Meşe külüyle üzüm suyunu hazırlıyoruz. Pekmez enerji verir. Eskiden dağda çalışanlar, hayvan otlatanlar ve keçilerini otlatmaya gidenler için önemli bir besin kaynağıydı. Özellikle kışın tüketilirdi" diye konuştu .

Bölge sakinlerinden Ahmet Kaytancı da pekmez köpüğü yemenin yörede önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Pekmez yapımı tamamlandıktan sonra asıl gelenek köpüğünü yemektir. Dut ve asma yapraklarından kaşık yaparız. Pekmezin köpüğü bu eğlenceli aile ortamında tüketilir. Pekmez köpüğünü yemek de aslında bir gelenektir" ifadelerini kullandı.