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Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu

08.07.2026 09:33

İHA

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Malatya'da bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu.

Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu
IHA

Edinilen bilgilere göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen bir kişinin akıbetinin ortaya çıkarılması amacıyla Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'nde, halk arasında Ansır Mağaraları olarak bilinen bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. 

Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu 1
IHA

AFAD, UMKE ve güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık bin 250 rakımda bulunan mağarada insan kemiklerine ulaşıldı. 

Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu 2
IHA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kemikler, kimlik tespiti ile DNA ve diğer adli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Bin 250 rakımdaki mağarada insan kemikleri bulundu 3
IHA

Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemeler sonucunda kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi beklenirken elde edilecek bulgular doğrultusunda soruşturmanın yönünün netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.