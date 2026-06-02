Bin 400 yıldır hiç durmadan akıyor. Mide ve böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor
02.06.2026 10:48
Son Güncelleme: 02.06.2026 11:05
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bin 400 yıldır akan çeşmelerin; böbrek, safra, egzama ve mideye iyi geldiğine inanılıyor.
İstanbul-Antalya kara yolunda Osmaneli'ne 8 kilometre uzaklıktaki tesiste deri hastalıkları ile mide, safra kesesi, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde iyi geldiği iddia edilen 4 çeşme bulunuyor.
2017 yılında Osmaneli Belediyesi tarafından tesis haline getirilen çeşmeler; böbrek, safra, egzama ve mide rahatsızlıklarının her biri için 4 ayrı musluktan akıyor.
Tesis hakkında bilgi veren tesis koordinatörü Abdullah Tetik, “İnsanlar, bu çeşmelerin kendi rahatsızlıklarına iyi geldiğini iddia ediyorlar. Biz de bu noktada bu alanı bir mesire alanı olarak kullanabilmeleri için doğanın içerisinde bir tesis inşa ettik” dedi.
Tetik, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan işletme belgeleriyle birlikte bölgeyi turizm hizmetine sunduklarını anlattı.
Tesisin toplamda 80 yatak kapasiteli olduğunu ve insanların gelip ihtiyaçlarını giderebildiklerini aktaran Tetik, "Doğanın içerisinde daha rahat nefes alabilecekleri, zinde bir şekilde memleketlerine dönebilecekleri bir ortam sunuluyor." dedi.
