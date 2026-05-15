Bin dönüm araziye ekimi yapılmıştı, bereketli hasat için kollar sıvandı
15.05.2026 09:21
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaklaşık bin dönüm arazide ekimi yapılan fasulyede hasat başladı.
Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte hasat için kollar sıvandı. Dörtyol ilçesinde çiftçiler tarafından yaklaşık bin dönüm araziye ekimi yapılan fasulyede de hasat başladı.
Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Yeniyurt Mahallesi'nde tarım işçileriyle birlikte fasulye hasadı gerçekleştirdi.
Kaymakam Keklik, Dörtyol'da üretilen fasulyelerin İstanbul, Ankara, Adana gibi büyükşehirlere gönderildiğini ifade etti.
Üreticiye emekleri için teşekkür eden Keklik, "Çok büyük bir fedakarlıkla, çok büyük bir zorlukla üretiyorlar. Yazın sıcağında, kışın soğuğunda sürekli dışarıdalar. Buradan fasulyeler İstanbul'a gidiyor. Konservelik ürünler ise Çanakkale ve Bursa'ya gönderiliyor." dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin önemli bitkisel protein kaynaklarından olan fasulyede doğru zamanda yapılacak hasat, rekolteyi doğrudan etkiliyor.
Üreticilerin taze veya kuru tüketim hedeflerine göre tarlalarda iki farklı dönemde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Yeşil fasulyede ilk toplama işlemi, ekimi takip eden 50 ila 55’inci günlerde başlıyor. Baklaların henüz kılçıksız, gevrek ve tanelerinin tamamen şişmediği dönem en ideal süreç kabul ediliyor.
Baklalar tam kurumadan toplandığında taneler buruşuyor ve pazar değerini kaybediyor.
Toplanan bitkiler kuru bir alanda 3-5 gün kurutulduktan sonra patoz makinesi veya geleneksel yöntemlerle dövülerek tanelerinden ayrıştırılıyor. Savurma ve eleme işlemlerinin ardından kuru fasulyeler satışa hazır hale getiriliyor.
