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Binbir emekle toplanıyor, bölge ekonomisinin can damarı. Zorlu hasat başladı

28.10.2026 09:34

İHA

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat çalışmaları devam ediyor.

Binbir emekle toplanıyor, bölge ekonomisinin can damarı. Zorlu hasat başladı
IHA

Adilcevaz ilçesinde bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Adilcevaz cevizinde hasat sezonu sürüyor. 

 

İlçenin iklimi ve doğal şartlarında yetişen cevizler, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketiciye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. 

BÖLGE HALKININ GEÇİMİNE DESTEK SAĞLIYOR 1
IHA

BÖLGE HALKININ GEÇİMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi, kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor. 

İlçede uzun yıllardır sürdürülen ceviz yetiştiriciliği, hem bölge tarımına hem de üreticilerin geçimine katkı sağlıyor.

İLÇENİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ 2
IHA

İLÇENİN ÖNEMLİ SİMGELERİNDEN BİRİ

Hasat döneminde bahçelere giren üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Toplanan cevizler, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından satışa sunuluyor. Coğrafi işaret tesciliyle yöresel değeri koruma altına alınan Adilcevaz cevizi, ilçenin tarımsal kimliğinin önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor.  

 

Üreticiler açısından ekonomik değer taşıyan ürünün tanıtımının ve üretiminin desteklenmesi, bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından da önem taşıyor.