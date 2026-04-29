Bingöl dağlarında "Ağlayan Gelin" açtı. Bakması bedava, dokunması 700 bin TL

29.04.2026 12:53

IHA

Bingöl’ün yüksek rakımlı dağlarında baharın gelişiyle birlikte açan ters laleler, doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" ve "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, zarif duruşları ve dikkat çeken görüntüleriyle doğanın en nadide güzellikleri arasında yer alıyor.

Kısa ömürlerine rağmen açtıkları alanlarda adeta görsel şölen oluşturan laleler Bingöl merkeze bağlı Gökçeli köyü kırsalında fotoğraflandı.

CİDDİ YAPTIRIMLARI VAR

Doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıyan ters lalelerin koparılması veya zarar verilmesi ise ciddi yaptırımlara tabi tutuluyor. 

ZARAR VERENE 700 BİN TL CEZA

2026 yılı itibarıyla bu nadide çiçeğe zarar verenlere 700 bin TL idari para cezası uygulanıyor.