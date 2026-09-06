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Bingöl'de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu

06.09.2026 15:23

İHA

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Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatılarını uçurdu.

Bingöl'de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu
IHA

Bingöl'de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve kurumlara ait binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu. 

Bingöl'de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu 1
IHA

Meydana gelen olaylarda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar oluştu.

Bingöl'de kuvvetli rüzgar binaların çatılarını uçurdu 2
IHA

 Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

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