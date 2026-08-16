Bir babanın ömürlük nöbeti. Oğlu için düzenekler geliştirdi, asla vazgeçmiyor

Emekli olduktan sonra bakım sürecinin büyük bölümünde oğlunun yanında olduğunu dile getiren baba Ramazan Sert, “Çok zorlu süreçlerden geçiyoruz, gerçekten çok zor bir şey. Bazen hakkından bile gelemediğimiz zamanlar oluyor. Eşimle beraber, kaldırmasında, indirmesinde birbirimize destek oluyoruz. Ben çalışırken akşamları yardımcı olabiliyordum.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi emekli oldum. 6 seneden beri ben de dört duvar arasında böyle yardımcı oluyoruz birbirimize. Çünkü boyu benim boyumda, çocuk sıkıntılı, kalkması zor. Belinde platin var, kalçadan boynuna kadar. Bir de kastığı zaman hiç yetmiyor oturmuyor. Oturttuğumuz zaman sandalyesine her tarafını bağlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü kastığı için oturamıyor, aşağıya düşüyor. Arabaya bindirirken kapıdan bindiremiyoruz kastığı için dik oluyor. Bagajdan bindiriyorum. Bagaja yatak yaptım. Oradan sokuyoruz, oradan çıkarıyoruz"