Bir dönem temizliğin vazgeçilmeziydi. Şimdi sadece 70 usta kaldı

Mesleğin son ustaları olduklarına ve çırak yetiştiremediklerine değinen Manastır, "Ustalar çoğunlukla 70 yaş civarında. Bunlar da bitince eleman bulamadığımız için tamamen azalacak. Dünya döndükçe süpürge kullanılacak ama üretim bitecek, atölyeler kapanacak" dedi.

El emeği üretimin öneminden de bahseden Manastır, günde üç ustanın ortalama 100 süpürge ürettiğini, ustaların yaşlı olması nedeniyle üretimde azalmalar olduğunu sözlerine ekledi.

Süpürge ustası 69 yaşındaki Mustafa Çalışkan da 52 yıldır bu mesleği yaptığını, otun köylerde buğday gibi yetiştirildiğini, köylerden borsaya gelen otun usta ellerde işlendiğini anlattı.

Yeni neslin bu işe yönelmediğini ifade eden Çalışkan, tezgah sayısındaki düşüşün mesleğin geleceği açısından ümitsizliğe neden olduğunu ifade etti.