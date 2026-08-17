Bir dönemin vazgeçilmeziydi, şimdi tarihe karışıyor. Ayakta koku, mantar yapmıyor

Değişen moda anlayışı ve fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla eski günlerdeki kadar kullanılmayan yumurta topuk ayakkabı, Adana'nın geleneksel ayakkabıcılık kültürü içerisinde usta ellerde yaşatılmaya devam ediyor. Tahta ökçesi ve kendine özgü yumurta biçimli topuğuyla diğer ayakkabılardan ayrılan, tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ayakkabının en belirgin özellikleri arasında ise bağcıksız ve sade yapısı bulunuyor. El emeğiyle üretildiği için yapımı zahmetli olan ayakkabının ustaları da giderek azalırken, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en büyük sorunlardan biri çırak yetişmemesi oldu.

"ESKİSİ KADAR TERCİH EDİLMİYOR"

Adana yumurta topuk ayakkabı üretimi ve satışı yapan son kişilerden olan Murat Büyür, mesleğin babadan kendisine geçtiğini söyleyerek, "1960'tan beri kişiye özel ayakkabı yapıyoruz. Babam 1945 yılından beri yapıyordu. Rahmetli olunca 10 yıldır ben devam ettiriyorum. Yumurta topuk, insanların özellikle takım elbiselerin altına giydiği, bir dönem ise kabadayıların giydiği bir modeldir. İnsanlar onlardan heves ederek giymeye devam ettiler. Eskisi kadar tercih edilmiyor. Ancak hala tercih eden özel müşterilerimiz var" dedi.