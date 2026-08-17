Bir dönemin vazgeçilmeziydi, şimdi tarihe karışıyor. Ayakta koku, mantar yapmıyor
17.08.2026 10:49
Yumurta topuk ayakkabılar, değişen moda anlayışı ve fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla eski günlerdeki popülerliğini kaybetti.
Adana'da bir dönemin erkek modasının simgesi haline gelen, geçmiş yıllarda büyük ilgi gören yumurta topuk ayakkabılar, değişen moda anlayışı ve fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla eski günlerdeki popülerliğini kaybetse de usta ellerde yaşatılmaya devam ediyor.
Bir dönemin vazgeçilmez ayakkabıları arasında yer alan Adana'da erkek modasının önemli parçalarından biri olan yumurta topuk ayakkabılar, geçmiş yıllarda erkeklerin sıkça tercih ettiği ayakkabılar arasında yer alıyordu.
Değişen moda anlayışı ve fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla eski günlerdeki kadar kullanılmayan yumurta topuk ayakkabı, Adana'nın geleneksel ayakkabıcılık kültürü içerisinde usta ellerde yaşatılmaya devam ediyor. Tahta ökçesi ve kendine özgü yumurta biçimli topuğuyla diğer ayakkabılardan ayrılan, tamamen el işçiliğiyle hazırlanan ayakkabının en belirgin özellikleri arasında ise bağcıksız ve sade yapısı bulunuyor. El emeğiyle üretildiği için yapımı zahmetli olan ayakkabının ustaları da giderek azalırken, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda en büyük sorunlardan biri çırak yetişmemesi oldu.
"ESKİSİ KADAR TERCİH EDİLMİYOR"
Adana yumurta topuk ayakkabı üretimi ve satışı yapan son kişilerden olan Murat Büyür, mesleğin babadan kendisine geçtiğini söyleyerek, "1960'tan beri kişiye özel ayakkabı yapıyoruz. Babam 1945 yılından beri yapıyordu. Rahmetli olunca 10 yıldır ben devam ettiriyorum. Yumurta topuk, insanların özellikle takım elbiselerin altına giydiği, bir dönem ise kabadayıların giydiği bir modeldir. İnsanlar onlardan heves ederek giymeye devam ettiler. Eskisi kadar tercih edilmiyor. Ancak hala tercih eden özel müşterilerimiz var" dedi.
Büyür, insanlar artık daha rahat ayakkabılar tercih ettiklerini dile getirerek, "Eskiden takım elbisenin altına sivri burun ayakkabılar giyilirdi. Şimdi moda değişti ve bu tarz ayakkabılar her geçen gün azalıyor. Kösele ayakkabının özelliği, vücuttaki elektriği toprağa vermesidir. Ayakta koku yapmaz, mantar yapmaz. Yumurta topuk, büyüklerimizin söylediği kadarıyla yürürken daha rahat oluyor ve giyen kişi daha özgüvenle yürüyor. Ben eminim ki insanlar buna yeniden dönecek. Yumurta topuğun ne olduğunu anlayacaklar ancak bunun için biraz zaman lazım. Benden sonra bu mesleği yapacak kimse yok. Biz de elimizden geldiğince bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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