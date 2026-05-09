Bir hafta bekletildikten sonra toplanıyor. Zorlu hasat başladı
09.05.2026 14:19
Aydın'ın Çine ilçesinde hububat hasadıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai başladı.
Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da hububat hasadıyla birlikte tarlalarda da kaba yem olarak bilinen 'balya' mesaisi başladı.
Çine ilçesi Kahraman Mahallesi Muhtarı ve üretici Taner İçöz, geçen yıl kuraklık nedeniyle zor günler geçiren çiftçilerin bu yıl yağışların iyi gitmesiyle umutlandığını söyledi.
Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, biçilen otları balyalama makineleri ile işleyerek hayvanların tüketebileceği kaba yem haline getiriyor.
Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ovada yoğun mesai yaşanırken, çiftçiler bir yandan verimli sezonun sevincini yaşarken diğer yandan artan maliyetlerle mücadele ediyor.
Çine Ovası'nda arpa, buğday ve yonca hasadının sürdüğünü belirten İçöz; üreticilerin biçim, toplama ve balyalama işlemleriyle yoğun şekilde çalıştığını ifade etti.
Hasat edilen ürünlerin yaklaşık bir hafta bekletildikten sonra toplandığını, ardından balyalama sürecine geçildiğini kaydeden İçöz, makinacılık ve balyacılık işlerinin zorluğuna dikkat çekti.
İçöz, iklimden yana yüzlerinin güldüğünü ancak ekonomik şartlar nedeniyle önlerini göremediklerini vurguladı:
“7-8 gün bekliyoruz, işçi bulamıyoruz. Makinecilik de balyacılık da zor iş. Eleman bulmakta güçlük çektiğimiz için süreçlerimiz aksıyor.”
Geçtiğimiz yıl kuraklıkla boğuşan çiftçi, bu yıl yağışlardan memnun olsa da bu kez maliyet duvarına çarptı. Geçen sene 36-37 lira bandında olan mazotun bu yıl 75 liraya dayandığını ifade eden üreticiler, belirsizlikten şikayet etti.
Girdi maliyetleri ve hayvan besleme alışkanlıkları, ekilen ürünlerin cinsini de değiştirdi. Çiftçiler artık verimi daha yüksek olan ürünlere yöneliyor: Hayvana daha iyi yaradığı için ovada artık arpa yerine buğday ve yulaf tercih ediliyor.
Tüm ekonomik zorluklara rağmen doğa bu sene çiftçinin yanında. Geçen yılki kuraklığın ardından bu sene yağışların bol olması ve su sorununun yaşanmaması, üretici için en büyük moral kaynağı oldu.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.