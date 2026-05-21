Bir hafta önce taşkınlar yaşanıyordu. Debi 130 metreküpe kadar düştü
21.05.2026 14:43
Amasya'da bir hafta önce taşkınların yaşandığı Yeşilırmak Nehri'nde saniyede geçen su miktarı yaklaşık 250 metreküpten 130 metreküpe düştü. Vatandaşlar derin bir nefes aldı, gözler Tokat'taki Almus Barajı'na çevrildi.
Uzun süredir küresel iklim değişikliğiyle mücadele eden Türkiye'de yağışlar, son aylarda önceki yıla kıyasla yüzde 73 oranında artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumak üzere olan birçok baraj hayata döndü, nehirler dolup taştı.
Yeşilırmak'ta debinin yükselmesi ve taşkınlar yaşanması, Tokat'ın Turhal ilçesindeki Almus Barajı'nın da yüzde 100 dolması nedeniyle Amasya'da yetkilileri harekete geçirdi.
Önlem olarak kent genelinde köprü kıyıları ve kritik noktalara yığınak yapıldı.
Bugün itibarıyla Yeşilırmak Nehri'nde saniyede geçen su miktarının 250 metreküpten 130 metreküpe düştüğü bildirildi.
Yeşilırmak'ın kıyısından geçtiği sekiz köy, bir belde ve bir mahallede geçen hafta yaşanan taşkınları endişeyle izlediklerini belirten Halis Aydın, "O zaman çok yağış oldu. Seralar da battı. Turhal'da da çok zarara yol açtı. Amasya şehir merkezi şu anda iyi, sıkıntı yok. Eğer birkaç hafta daha yağmurlar devam ederse ileride risk olabilir." dedi.
Tokat'taki Almus Barajı'nın tam doluluğa ulaşması sonrası taşmasının Yeşilırmak Nehri'nin geçtiği komşu il Amasya'da tedbirlere neden olduğunu hatırlatan Kaygusuz Köse, "Şu anda milletin gözü Almus Barajı'nda. Allah'a yalvarıyoruz sebzeler, meyveler su altında kalmasın." diye konuştu.
Nehirdeki su seviyesinin bir hafta içinde giderek düştüğünü ifade eden İlayda Gür ise, “İnşallah böyle devam ederse taşkın riskiyle karşılaşmayacağız. Bugün Amasya'da hava çok güneşli. Umarım bundan sonra da yağış olmaz, şehzadeler şehrinde felaketle karşılaşmayız. Yaz boyunca da herkesi bu şehri görmeye davet ediyorum.” ifadesini kullandı.