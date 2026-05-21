Yeşilırmak'ın kıyısından geçtiği sekiz köy, bir belde ve bir mahallede geçen hafta yaşanan taşkınları endişeyle izlediklerini belirten Halis Aydın, "O zaman çok yağış oldu. Seralar da battı. Turhal'da da çok zarara yol açtı. Amasya şehir merkezi şu anda iyi, sıkıntı yok. Eğer birkaç hafta daha yağmurlar devam ederse ileride risk olabilir." dedi.