Bir kez daha sınava girdi. "10 üniversite bitirince bırakacağım, bu sene hedefim gastronomi"

Özenir, "Öğrencilerim 'Öğretmenim siz neden sınava giriyorsunuz' diyor. Kitap okur ve biraz meraklı olursanız bunu öğrencilerime ve çocuklarıma göstermek için giriyorum. Daha önce beden eğitimi öğretmenliği, din kültürü öğretmenliği, gazetecilik ve ithalat-ihracat bölümlerini düşündüm. Bu yıl da gastronomi düşünüyorum. Anneme söz verdim, 10 üniversite bitirince bırakacağım. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.