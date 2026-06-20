Bir kez daha sınava girdi. "10 üniversite bitirince bırakacağım, bu sene hedefim gastronomi"
20.06.2026 12:35
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Resul Özenir, öğrencilerine örnek olmak için bu sene 6'ncı kez üniversite sınavına girdiğini söyledi. Özenir, "Bu sene de gastronomi düşünüyorum. Anneme söz verdim, 10 üniversite bitirince bırakacağım." dedi.
Adana'da Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Resul Özenir (48) ise öğrencilerine öğrenmenin yaşının olmadığını göstermek için bu yıl 6'ncı kez sınava girdi.
Özenir, farklı bölümler okuyarak annesine verdiği, 10 üniversite bitirme sözünü yerine getirmek istediğini ifade etti.
"ÖĞRENCİLERİM 'SİZ NEDEN SINAVA GİRİYORSUNUZ' DİYOR"
Özenir, "Öğrencilerim 'Öğretmenim siz neden sınava giriyorsunuz' diyor. Kitap okur ve biraz meraklı olursanız bunu öğrencilerime ve çocuklarıma göstermek için giriyorum. Daha önce beden eğitimi öğretmenliği, din kültürü öğretmenliği, gazetecilik ve ithalat-ihracat bölümlerini düşündüm. Bu yıl da gastronomi düşünüyorum. Anneme söz verdim, 10 üniversite bitirince bırakacağım. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." diye konuştu.