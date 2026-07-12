Bir meslek çıraksız kaldı. En son 2 ay önce satış yapmış

Yorgancılığın geçmişte önemli bir geçim kaynağı olduğunu anlatan Yıldız, "Eskiden Kilis'te memura kız vermezlerdi, yorgancıya kız verirlerdi. Bir memurun bir ayda aldığı parayı ben bir haftada kazanırdım. Şimdi ise bir memurun kazandığının onda birini bile kazanamıyoruz. Bu meslek sayesinde geçimimi sağladım, çocuklarımı okuttum. Ancak artık işler çok düştü. En son 2 ay önce yorgan sattım" ifadelerini kullandı.