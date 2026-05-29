Bir yıl önce tamamen kurumuştu. Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
29.05.2026 10:42
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bulunan ve kuraklık nedeniyle geçen yıl tamamen kuruyan Ayrancı Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerinde kritik bir öneme sahip olan Ayrancı Barajı'nın tekrar dolarak taşmaya başlaması, yöre halkı ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
İlçe sakinlerinden 75 yaşındaki Nurettin Kanat, kurak geçen dönemin ardından gelen yağışların bölgeye bereket getirdiğini ifade etti.
Ufak çaplı tarım işleriyle uğraştığını belirten Kanat, "Önceki yıllar yağışlar çok kısır geçti. Bu sene bereket var. Mahsuller bol, meyveler fena değil. Bahçeler sulanıyor." diyerek barajdaki doluluk oranının tarımsal üretime olumlu yansıdığını dile getirdi.
Geçen yıl tamamen kuruduktan sonra bu yıl yağışlarla dolan baraj, drone ile havadan görüntülendi.
