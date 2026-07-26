Bir zamanlar mutfakların vazgeçilmezleriydi şimdi koleksiyoner köşelerinde

Bakır araç gereçlerin sağlamlığını, güzelliğini yaşatmak için ilerlemiş yaşına rağmen Tahtakale’de her sabah dükkanını büyük bir özveriyle açan Bozkurt, Bursa’nın geçmiş kültürüne de hizmet ediyor. Dükkanını küçük bir bakır yaşam kültürü müzesine çeviren Bozkurt’un geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatması da ziyaretçilerinin ve müşterilerinin takdirini topluyor.