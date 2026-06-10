"Biraz rahat, biraz çile" diyor. Dedesinden kalma mirası böyle yaşatıyor

Yozgat'ın en geniş orman varlığına sahip ilçelerinden Akdağmadeni'nde bulunan ve sarıçam ormanlarıyla çevrili Nalbant Yaylaları, yaz aylarında besicilerin ikinci adresi oluyor. Yukarı Çulhalı köyü halkı, her yıl haziran ayının başında hayvanlarını alarak yaylalara çıkıyor. Eylül ayına kadar yaylada kalan vatandaşlar, burada ürettikleri süt, peynir, tereyağı ve bal ile hem geçimlerini sağlıyor hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaylacılık geleneğini sürdürdüklerini belirten Nizam Öcal, "Biz burada dedelerimizin sürdürdüğü törelerimizi devam ettiriyoruz. Geçimimiz hayvancılık, peynirimiz var, tereyağımız var, sütümüz var. Onlardan geçim sağlıyoruz. Dedelerimizin bize bıraktığı hizmetleri biz devam ettiriyoruz" dedi.