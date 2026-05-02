Birçok badireye rağmen 508 yıldır ayakta duruyor. Üzerine kurşun döküldü
02.05.2026 16:51
İHA
Sakarya'da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, 508 yıldır ayakta duruyor.
Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan cami, zamana meydan okuyor.
Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.
Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan cami, ortaya çıkan yıpranmalardan kaynaklı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında restorasyona alındı.
Çalışmalar çerçevesinde caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için rölöve ve restitüsyon çalışması yapıldı. İşlemleri tamamlanan cami bugün yeniden ibadete açıldı.
Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Resmi adı Yunus Paşa ama halk dilinde buraya Kurşunlu Cami de derler. Kubbesi ve birbirlerine bağlanan taşlar kurşun dökülerek yapılması sebebiyle adını buradan almış. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında vezir-i azam Yunus Paşa tarafından yaptırıldı. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bir hamam var. Daha önce bu hamam işlevde olduğunda buharı, caminin ısıtmasında kullanılıyordu.''
Caminin birçok badire atlatmasına rağmen 500 yıldır dimdik ayakta olduğunu vurgulayan Yavuz, "Yunus Paşa Cami'nin bahçesinde bulunan mezarlar, Osmanlı döneminden kalma. İlçenin hatta yurdumuzun tapusu niteliğindeler. Mezar taşları, Osmanlı zamanında ölen kişinin statüsüne göre yapılırdı. Hepsini gözümüz gibi koruyoruz'' şeklinde konuştu.
