Birçok badireye rağmen 508 yıldır ayakta duruyor. Üzerine kurşun döküldü

Cami hakkında bilgi veren Alaattin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi adı Yunus Paşa ama halk dilinde buraya Kurşunlu Cami de derler. Kubbesi ve birbirlerine bağlanan taşlar kurşun dökülerek yapılması sebebiyle adını buradan almış. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında vezir-i azam Yunus Paşa tarafından yaptırıldı. Caminin yaklaşık 40 metre arkasında bir hamam var. Daha önce bu hamam işlevde olduğunda buharı, caminin ısıtmasında kullanılıyordu.''