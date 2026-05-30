Birçok savaş gördü. Şehrin ortasında zamana direniyor

Galatların Ankara’ya yerleşmesi sırasında var olan ve Romalılar döneminde onarım gören kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Kalenin iç surları, 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edildi.

Bizans dönemindeki dış saldırılar sırasında hasar gören yapı, 9. yüzyılda yeniden onarıldı.

Malazgirt Savaşı’ndan iki yıl sonra Selçuklular bölgeyi ele geçirdi. Bu dönemde kale genişletildi.

Hisar Kapısı üzerinde İlhanlılara ait bir kitabe bulunuyor.

Kalede Selçuklu hükümdarının yaptırdığı onarımları gösteren bir yazıt yer alıyor. İçeride Osmanlı döneminden kalan çok sayıda ev de mevcut. Bunların bazıları onarılarak dükkan olarak değerlendiriliyor.