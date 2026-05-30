Birçok savaş gördü. Şehrin ortasında zamana direniyor
30.05.2026 15:59
Selçuklu, Bizans ve Osmanlı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ankara Kalesi'nde düzenleme yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince, kentin en önemli tarihi simgelerinden Ankara Kalesi'nde ziyaretçi konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.
Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından ışıklandırmadan yönlendirme levhalarına, güvenlik önlemlerinden otopark düzenlemelerine kadar birçok alanda çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, ziyaretçilerin tarihi dokuyu günün her saatinde rahatça keşfedebilmesi için bölgede ışıklandırma çalışması yapılarak, kale gece saatlerinde de güvenli ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.
Kale içinde hazırlanan illüstrasyon haritası ile ziyaretçilerin gezilerini planlaması kolaylaştırılırken, misafirlerin kale içinde istedikleri noktaya rahat ulaşabilmeleri için yaya yönlendirme levhaları yerleştirildi.
Düzenlemeler kapsamında oluşturulan yeni otopark alanları ile araç parkı da daha düzenli hale getirildi.
Ankara Kalesi surlarında yaşanabilecek düşme tehlikesine karşı da Zindan Kale Burçları'nın duvarlarına, kale silüetini bozmayacak şekilde korkuluklar yerleştirildi.
Türkçe ve İngilizce uyarı levhalarıyla desteklenen düzenlemelerle güvenlik önlemleri artırıldı.
Öte yandan, ABB'nin 402 numaralı "Başkent Kültür Turu" ile Anıtkabir'den Ankara Kalesi'ne, Ulus Meydanı'ndan Hamamönü'ne kadar şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için bir ulaşım alternatifi sunulduğu bildirildi.
Metro, Ankaray ve Başkentray ile entegre çalışan ve kentin farklı noktalarından kolay erişim imkanı sunan hat, haftanın 7 günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenliyor.
Vatandaşlar ve turistler hizmetten Ankara Kart veya temassız kredi kartıyla standart toplu taşıma tarifesi üzerinden yararlanabiliyor.
Araçların hareket saatleri ve anlık konumu ise EGO CEP'te uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.
ANKARA KALESİ HAKKINDA
Galatların Ankara’ya yerleşmesi sırasında var olan ve Romalılar döneminde onarım gören kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Kalenin iç surları, 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edildi.
Bizans dönemindeki dış saldırılar sırasında hasar gören yapı, 9. yüzyılda yeniden onarıldı.
Malazgirt Savaşı’ndan iki yıl sonra Selçuklular bölgeyi ele geçirdi. Bu dönemde kale genişletildi.
Hisar Kapısı üzerinde İlhanlılara ait bir kitabe bulunuyor.
Kalede Selçuklu hükümdarının yaptırdığı onarımları gösteren bir yazıt yer alıyor. İçeride Osmanlı döneminden kalan çok sayıda ev de mevcut. Bunların bazıları onarılarak dükkan olarak değerlendiriliyor.
YASAL UYARI
ANKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.