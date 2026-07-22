Bodrum'da otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçeye yılın ilk 6 ayında hava ve deniz yoluyla 350 binden fazla yabancı turistin geldiğini belirterek, "Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor" dedi.

Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarılarda Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum’a hava yoluyla 296 bin, deniz yoluyla ise 54 bin 200 olmak üzere toplamda 350 binin üzerinde yabancı turist giriş yaptı.

Yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkarırken, ilçe merkezindeki çarşıda da yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapan, restoranlarda vakit geçiren ve sokakları dolduran tatilciler esnafın yüzünü güldürdü.

Bölgenin tarihi alanlarına da ilgi gösteren ziyaretçiler, Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeyi ihmal etmedi.