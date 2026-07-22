Bodrum'da otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
22.07.2026 12:53
Bodrum'a yılın ilk 6 ayında hava ve deniz yoluyla 350 binden fazla yabancı turist geldi. Temmuzda otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaşırken, turizmciler sezonun ekim sonuna kadar sürmesini bekliyor.
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçeye yılın ilk 6 ayında hava ve deniz yoluyla 350 binden fazla yabancı turistin geldiğini belirterek, "Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor" dedi.
Ocak-haziran dönemini kapsayan ilk yarılarda Muğla’nın gözde turizm merkezi Bodrum’a hava yoluyla 296 bin, deniz yoluyla ise 54 bin 200 olmak üzere toplamda 350 binin üzerinde yabancı turist giriş yaptı.
Yabancı turistler deniz ve güneşin tadını çıkarırken, ilçe merkezindeki çarşıda da yoğunluk oluşturdu. Alışveriş yapan, restoranlarda vakit geçiren ve sokakları dolduran tatilciler esnafın yüzünü güldürdü.
Bölgenin tarihi alanlarına da ilgi gösteren ziyaretçiler, Bodrum Kalesi ile Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezmeyi ihmal etmedi.
OTELLERİN DOLULUK ORANI %90'A ULAŞTI
Saat 22.00'ye kadar hizmet veren kaleyi gündüz saatlerinin yanı sıra özellikle akşam serinliğinde gezmeyi tercih eden turistler, kentin zengin tarihini keşfediyor.
Mavi yolculuğun adresi olan ilçede tekne turları ve su sporlarına da talep oldukça yüksek. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği günübirlik turlarla koylar dolup taşarken, eğlence mekanlarındaki hareketlilik de hız devam ediyor.
Turizmde yüksek sezon olarak adlandırılan temmuz-ağustos döneminin başlamasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerini yakaladığı ifade edildi.
İLK 6 AYDA 350 BİNDEN FAZLA YABANCI TURİST GELDİ
Yılın ilk yarısındaki turist verilerini değerlendiren Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Haziran ayı sonu itibarıyla Bodrum'a hava yoluyla 296 bin kişi kurvaziyerlerle 54 bin 200'ü olmak üzere 350 binden fazla yabancı turist geldi. Birinci olan pazar İngiltere daha sonra Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve diğerleri olmak üzere sıralamak bu şekilde devam ediyor. Geçen yıla göre yabancı turist sayısı olarak yüzde 2,5-3 bandında bir düşüş oldu. Temmuz ve ağustos ayında da Bodrum geneli anlamında okulların kapanmasıyla da birlikte iç pazarda hareketlilik arttı. Temmuz ayında otellerde yüzde 90 civarında doluluk var. Tatil planı yapmak isteyenleri Bodrum'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"HER BÜTÇEYE UYGUN TATİL İMKANI VAR"
Sektördeki son durumu değerlendirmeye devam eden Şahin, şunları söyledi:
"Belli dönemlerde oda ve otel bazında tatil fırsatları oluyor. Bu yıl mevsim nedeniyle havalar geç ısındı. Bundan dolayı ilk tespitlerimize göre ekim sonuna kadar misafirlerimizi ağırlayacağımızı ön görüyoruz ama önümüzdeki dönemlerde havanın durumuna göre belli olacak. Belki de sarı yaz döneminde kasıma kadar güzel geçebilir. Her bütçeye uygun tatil imkanı var. Temmuz ve ağustos ayları diğer aylara göre fiyat anlamında biraz yukarı da oluyor çünkü yüksek sezon. Fiyat aralıkları çok değişken. Konaklama sürelerimiz yabancı misafir ve Türk misafirlerimize göre farklılık gösteriyor. Yabancı misafirlerimizde genelde konaklama süresi 7 gün, iç pazarda ise 5-8 gün arasında değişkenlik gösteriyor."
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