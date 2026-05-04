Boğalar arenaya hazırlanıyor. Her yıl Temmuz ayında yapılıyor

Organizasyonu yakından takip eden boğacılardan Ömer Gümba, genç boğaları doğrudan arenaya çıkarmamak için öncesinde alıştırma yaptırdıklarını dile getirerek "Yeni yetişen boğalarımızı doğrudan büyük arenalara çıkarmak yerine bu tür hazırlık güreşleriyle alıştırıyoruz. Hem boğalarımızın gücünü hem de tepkilerini ölçüyoruz. Bu bizim için ciddi bir hazırlık süreci. Katılımın yoğun olması da bu geleneğin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. Bu ‘Güreş'ten geçemeyenlerin çoğu kurbana gider sözü de aslında buradan geliyor. Yani bir boğa, güçlü rakipler karşısında kendini ispat edemezse, güreşlerde devam etmez; çoğu zaman kurbanlık olarak değerlendirilir. Bu yüzden bu antrenmanlar boğaların gidişatını belirleyen önemli bir aşama" ifadelerini kullandı.