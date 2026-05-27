Boğazda görsel şölen. Turkuaz renge büründü
27.05.2026 15:25
İstanbul Boğazı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde turkuaz renge büründü. Güzel havayı da fırsat bilerek sahillere gelenler, boğazda oluşan görsel şöleni izledi.
Kurban Bayramının ilk gününde İstanbul boğazı Turkuaz rengine büründü. İstanbul’da havanında güzel olması nedeniyle, İstanbul'da kalanlar sahilleri doldurdu.
Sabah saatlerinden itibaren yürüyüş yapmak, temiz hava almak için sahillere gelenler gün boyu Turkuaz rengiyle görsel şölen oluşturan boğaza hayranlıkla izlediler.
YASAL UYARI
İSTANBUL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İSTANBUL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.