Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken öldüler
23.07.2026 12:36
Giresun'da denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen iki kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Giresun'da iki kişi denizde boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bulancak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi.
Denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Yusuf Koç ile İbrahim Patar, onları kurtarmak için denize atladı.
Ancak Patar ve Koç da suda batıp çıkmaya başladı.
Bir süre sonra İbrahim Patar ile Yusuf Koç gözden kayboldu.
Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan diğer üç kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin çalışmalarıyla Yusuf Koç ile İbrahim Patar da denizden çıkarıldı.
Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Patar ve Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
E.D., Z.D. ve E.B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.