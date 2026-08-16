Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, ilçe için turizmin oldukça önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl Kapuzbaşı Şelaleleri'nin bulunduğu bölgeye gelen turist sayısında artış beklediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"İlçemiz adına gurur duyuyorum. Tabii 81 vilayetten ve yurt dışından gelenler var. 2026 turizm sezonu gerçekten yüzlerimizi güldürecek. İlçemizde turizm bakımından bir ivme yakaladık. Yıllık 1 milyon 500 bin ziyaretimiz olunca tabii yöre halkı bunu fırsata çeviriyor. Bu bölgede yaklaşık 30 pansiyonumuz, 15 restoranımız var. Ziyaretçiler burada yöre halkının hünerli ellerinde pişen yemekleri tatma imkanı buluyor. Alabalığımız başta olmak üzere ızgara çeşitleri ve bu yöreye ait bezdirmeyi tavsiye ediyorum. Bölge halkı trekking için gelenleri katırlarla gezdiriyor ve tabii bu ekonomilerine katkı da oluyor. Zaten coğrafya çok çetin, 3 bin 600 rakımı da 630 rakımı da görebiliyoruz. Bu müthiş bir zenginlik. Bölge halkımız gelen turistlerden dolayı mutlu. Ekonomilerine katkı oluyor. Kışın inşaat işiyle uğraşıyorlar ama yaz geldiği zaman yöre halkımız turistlere, pansiyon ve restoran gibi hizmetler veriyor."

Öztürk, bölge halkının kısıtlı arazilerinde yetiştirdiği incir, nar ve cennet hurması gibi meyveleri turistlere sunduğunu sözlerine ekledi.