Bölge halkına gelir kaynağı oluyor. Temmuz başında hasat başlayacak
30.04.2026 11:53
Son Güncelleme: 30.04.2026 12:16
AA
Samsun'un Bafra ilçesinde, bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan kavun ve karpuz üretimi için fideler ekilmeye başlandı.
Kızılırmak Nehri'nin sularıyla beslenen ve yaklaşık 100 bin dekarlık ekim potansiyeline sahip Bafra Ovası'nda 2026 yılı üretim sezonu başladı.
Geçen yıl 12 bin 500 dekar alanda karpuz, 10 bin dekarda kavun ekimi yapılan ilçede, bu yıl üretimin artması bekleniyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra'da kavun ve karpuzun örtü altında erken hasat olması için yoğun bir çalışma yapıldığını söyledi.
Tosuner, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Yaklaşık 20 bin dönüme yakın karpuz, 13 bin dönüm de kavun ekimi öngörülüyor ancak net rakamlar süreç sonunda belli olacak. 2026 yılında fidesinden gübresine, ilacından işçiliğine ve yer kirasına kadar girdi maliyetlerinde bir artış var. Fideyi kendin yetiştiremezsen, yaptığın işin yüzde 70'ini kendi imkanlarınla yapmayıp her şeyi vadeye dökersen bu tarımı yapmanın bir anlamı yok. Üretici bizzat işinin başında durursa para kazanılıyor.”
"KARA TOPRAK" KALİTEYİ VE TADI ETKİLİYOR
Bafra Ovası’ndaki karpuz üretiminde, tüketici bütçesi ve kullanım kolaylığı göz önünde bulundurularak 10 kilogramı aşmayan ürün yetiştiriciliğine öncelik veriliyor.
Bölgenin karakteristik "kara toprak" yapısının kavun üretimine doğrudan yansıdığı, toprak tahlili destekli gübreleme ve ilaçlama yöntemleriyle de ürünlerin kalitesinin en üst seviyeye çıkarıldığı belirtiliyor.
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Kavunumuz, kara toprak yapısı sayesinde adeta baldan tatlı oluyor" dedi.
Bafra’da yeni sezon hasat süreciyle ilgili şu detaylar paylaşıldı:
Örtü altı hasat: Temmuz ayının başında ilk ürünlerin toplanması planlanıyor.
Açık ekim süreci: Tarla üretimiyle birlikte hasat faaliyetlerinin Eylül ayına kadar kesintisiz devam etmesi bekleniyor.
Pazara arz: Kalite standartları yüksek tutulan ürünlerin, hal üzerinden tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.
Yetkililer, bölge toprağının organik tarıma yakın bir kalite sunduğuna dikkat çekerek, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin menşeini sorgulamalarının yerli üretimin desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Üretim sezonunun tüm çiftçiler için verimli ve kazançlı geçmesi temenni ediliyor.
