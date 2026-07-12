Bölgedeki ilk telli terbiye sistemli üretim. Aydın'da Avrupa'ya satıyorlar

Nazilli'de modern tarım teknolojileri kullanılarak kurulan 100 dönümlük telli terbiye sistemli serada, ejder meyvesi (pitaya) ve avokado gibi tropikal meyveler yetiştiriliyor. Bölgenin düşük nem oranına ve aşırı sıcağına karşı özel tül sistemleriyle korunan dev serada, LED ışıklandırma teknolojisiyle verim artırılıyor. İyi tarım uygulamalarıyla üretilen ve Global Gap sertifikasına sahip olan ejder meyveleri, aracı firmalar vasıtasıyla Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarına ihraç ediliyor.

Seradaki üretim süreci, çeşitler ve pazar payı hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Muhammed Kömür (29), bölge iklimine uygun tropikal ortam sağladıklarını belirtip, "Burada 25 bin metrekarelik alanda ejder meyvesi, 68 bin metrekarelik alanda ise avokado yetiştiriyoruz. Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesini, sera koşullarında Ege iklim kuşağına adapte ettik. Seramızda kırmızı, pembe, mor ve beyaz olmak üzere dört çeşit ejder meyvesi var. C vitamini, lif ve antioksidan değeri oldukça yüksek olan bu meyveler, özellikle sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için çok faydalı. Tomurcuktan meyveye dönüşüm süresi 45-50 gün sürüyor ve ağustosun ilk haftasında hasada başlayacağız. Avokadoda ise kasım sonu, aralık başı gibi ürün alıyoruz" dedi.