Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı

Üreticilerden Milazım Çokyaman "Kışlık yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu dönemde karşılıyoruz. Verimin yüksek olması, hem hayvancılık hem de aile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Tarım ve hayvancılığın iç içe yürütüldüğü Adilcevaz'da başlayan ot biçme sezonunun, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenirken, üreticiler bereketli bir hasat dönemi geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.