Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı

06.06.2026 11:46

İHA

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Bitlis'in verimli tarım arazileriyle öne çıkan Adilcevaz ilçesinde, ot biçme sezonu başladı.

Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı
IHA

Van Gölü'nün eşsiz iklimi ve bereketli toprakları sayesinde kaliteli kaba yem üretiminin yapıldığı Adilcevaz'da, biçilen otlar kurutularak balya haline getiriliyor. 

 

Bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık için büyük önem taşıyan ot hasadı, üreticiler tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. 

Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı 1
IHA

Çiftçiler bu yıl yağışların zamanında gerçekleşmesinin ot verimini artırdığını belirterek, hasattan umutlu olduklarını ifade etti. 

 

Tarlalarda traktörler ve biçme makineleriyle yürütülen çalışmaların önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı 2
IHA

Üreticilerden Milazım Çokyaman "Kışlık yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu dönemde karşılıyoruz. Verimin yüksek olması, hem hayvancılık hem de aile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.

 

Tarım ve hayvancılığın iç içe yürütüldüğü Adilcevaz'da başlayan ot biçme sezonunun, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenirken, üreticiler bereketli bir hasat dönemi geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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