Bölgeye gelir kaynağı oluyor. Hasat tempolu başladı
06.06.2026 11:46
Bitlis'in verimli tarım arazileriyle öne çıkan Adilcevaz ilçesinde, ot biçme sezonu başladı.
Van Gölü'nün eşsiz iklimi ve bereketli toprakları sayesinde kaliteli kaba yem üretiminin yapıldığı Adilcevaz'da, biçilen otlar kurutularak balya haline getiriliyor.
Bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık için büyük önem taşıyan ot hasadı, üreticiler tarafından yoğun bir tempoyla sürdürülüyor.
Çiftçiler bu yıl yağışların zamanında gerçekleşmesinin ot verimini artırdığını belirterek, hasattan umutlu olduklarını ifade etti.
Tarlalarda traktörler ve biçme makineleriyle yürütülen çalışmaların önümüzdeki haftalarda daha da yoğunlaşması bekleniyor.
Üreticilerden Milazım Çokyaman "Kışlık yem ihtiyacımızın büyük bölümünü bu dönemde karşılıyoruz. Verimin yüksek olması, hem hayvancılık hem de aile ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor" dedi.
Tarım ve hayvancılığın iç içe yürütüldüğü Adilcevaz'da başlayan ot biçme sezonunun, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenirken, üreticiler bereketli bir hasat dönemi geçirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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