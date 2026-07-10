Boşandı, evini satamadı, parkta yatıyor. "Tek bir isteğim var"

Tek talebinin bir devlet huzurevine yerleştirilmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Devletin kanatlarının altında olmak istiyorum. Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum. Otogarda, hastane bahçesinde yatıyorum, bana bir el uzatın." diye konuştu.

Türkiye genelinde huzurevi başvurusu yaptığını belirten Çalışkan, "Antalya geneli istesem '2 yıldan önce çıkmaz' dediler. Ben Türkiye geneli istedim, özellikle çabuk çıksın diye. Muratpaşa Belediyesi talebimi sıraya aldığını söyledi ama sonuç alamıyorum." dedi.