Boşandı, evini satamadı, parkta yatıyor. "Tek bir isteğim var"
10.07.2026 12:31
Antalya'da sağlık sorunlarıyla mücadele ederken eşiyle de boşanan 68 yaşındaki bir adam evsiz kaldı. Parkta, otogarda ve hastane bahçesinde yaşamaya çalıştığını söyleyen çaresiz adamın tek isteği bir huzurevine yerleşmek.
Emekli Veli Çalışkan, geçen yıl beyninde pıhtı atması nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladığını, ardından aile düzeninin bozulduğunu, boşanma süreci sonrası kalacak yeri kalmadığını anlattı.
Yüzde 56 engelli raporu bulunduğunu belirten Çalışkan, "Geçen sene altıncı ayda beynime pıhtı attı. Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakımda yattım. O dönem eşim bırak bana bakmayı, hastaneye bile götürmek istemiyordu. Ben de dedim ki 'Boşanalım', boşandık. Ona, 'Bak kusura bakma, ben seni üzmek istemiyorum, ev satılana kadar kal' dedim. Şu anda evimden çıkmıyor, evi de satamıyorum" diye konuştu.
“ORADA, BURADA YATIYORUM”
Kalacak yeri olmadığı için farklı noktalarda gecelemek zorunda kaldığını belirten Çalışkan, "Orada, burada yatıyorum. Bazen hastanede, bazen otogarda yatıyorum. Bir hayırseverin yanında kaldım birkaç gün" dedi.
Tek talebinin bir devlet huzurevine yerleştirilmek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Devletin kanatlarının altında olmak istiyorum. Devletimden tek ricam, bir huzurevine yerleşmek istiyorum. Otogarda, hastane bahçesinde yatıyorum, bana bir el uzatın." diye konuştu.
Türkiye genelinde huzurevi başvurusu yaptığını belirten Çalışkan, "Antalya geneli istesem '2 yıldan önce çıkmaz' dediler. Ben Türkiye geneli istedim, özellikle çabuk çıksın diye. Muratpaşa Belediyesi talebimi sıraya aldığını söyledi ama sonuç alamıyorum." dedi.
Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert ise Veli Çalışkan'ın sesini duyurmak istediklerini belirterek, “Veli Çalışkan ile yakın zamanda tanıştık. Sağlık sorunları sebebiyle aile düzeninin bozulduğunu, konaklama ihtiyacını karşılayamadığı için camilerde, parklarda, hastanelerde, otogarda yattığını öğrendik. Kendisiyle temasa geçtik. Huzurevinde kalabilmek üzere raporu olduğunu öğrendik.” diyerek Çalışkan'ın emekli maaşı olmasına rağmen kendi hayatını idame ettiremeyecek durumda olduğunu belirtti.
Halil Mert, sorunun çözümü için yetkililere çağrıda bulundu.