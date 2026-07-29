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Böylesi ilk kez görüldü. Adıyaman'da 15 santimetrelik dev çekirgeyi gören telefona sarıldı

29.07.2026 12:08

İHA

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Adıyaman'da vatandaşlar tarafından görülen dev çekirge şaşırttı.

Böylesi ilk kez görüldü. Adıyaman'da 15 santimetrelik dev çekirgeyi gören telefona sarıldı
IHA

Adıyaman’ın Yaylakonak Beldesi'nin kuzey kesiminde bulunan Görlevik mevkiinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen dev çekirge görüldü. 

Böylesi ilk kez görüldü. Adıyaman'da 15 santimetrelik dev çekirgeyi gören telefona sarıldı 1
IHA

Bölgede karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, çekirgenin normal çekirgelere göre oldukça büyük olması nedeniyle şaşırttı.

YAKLAŞIK 15 SANTİMETRE 2
IHA

YAKLAŞIK 15 SANTİMETRE

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki çekirge, kısa süre bölgede gözlemlendikten sonra gözden kayboldu.

YASAL UYARI

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