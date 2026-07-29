Böylesi ilk kez görüldü. Adıyaman'da 15 santimetrelik dev çekirgeyi gören telefona sarıldı
29.07.2026 12:08
Adıyaman'da vatandaşlar tarafından görülen dev çekirge şaşırttı.
Adıyaman’ın Yaylakonak Beldesi'nin kuzey kesiminde bulunan Görlevik mevkiinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda olduğu belirtilen dev çekirge görüldü.
Bölgede karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, çekirgenin normal çekirgelere göre oldukça büyük olması nedeniyle şaşırttı.
YAKLAŞIK 15 SANTİMETRE
Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki çekirge, kısa süre bölgede gözlemlendikten sonra gözden kayboldu.
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