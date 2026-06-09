Bozkırların altını. Hasat şöleni yaşandı

Hasat şöleni, üreticilerle gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından demonstrasyon parsellerinde yapılan hasat çalışmaları ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Proje ile Eskişehir’de alternatif ürün deseninin geliştirilmesi, kadın çiftçilerin üretimde daha etkin rol alması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Programa; Alpu Kaymakamı İslam Timur, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ulaş Çınar, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Yurt, Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş ile altın otu üretimi yapan kadın çiftçiler katıldı.