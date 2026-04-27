Bu balığı görürseniz yolunuzu değiştirin. Önce sevindi sonra üzüldü
27.04.2026 09:26
İHA
Hatay’da iki saatlik mücadele sonucu 1 buçuk metre uzunluğunda 60 kiloluk Orkinos balığını yakalayan Murat Çengel'in sevinci kısa sürdü. Çengel'e ceza kesildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan öğretmen Murat Çengel, çocuk yaşlardan itibaren hobi olarak balık tutmaya merak sardı.
Arkadaşlarıyla birlikte 4 buçuk metrelik tekneyle İskenderun Körfezi’ne açılan Çengel’in oltasına devasa büyüklükte orkinos balığı takıldı ve 2 saat süren mücadeleyle 60 kilogram ağırlığındaki ve 1 buçuk metre uzunluğundaki balığı yakalamayı başardı.
Hevesle tuttuğu balığı kayda alan Çengel’in balık hevesi yarıda kaldı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Balığı avladıktan sonra ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bilgi vermediği için cezai işlem uygulandığını ifade eden Murat Çengel, “Sahil güvenlik ekipleri beni davet ettiler. Bu balığın çok özel bir tür olduğunu, avının da belli kriterlere göre yapılması gerektiğini belirttiler” dedi.
"CEZANIN İPTAL EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"
Çengel sözlerine şöyle devam etti:
"Öğrendiğim kadarıyla balığı yakaladıktan sonra il ve ilçe tarım müdürlüğüne haber vermemiz gerekiyormuş. Ben bunu yapmadığım için idari işlem yapıldı ve hakkımda ceza yazıldı. Siz balıkçı dostlarımda bu kurala riayet ederseniz, böyle bir balıkla karşılaşırsanız buna uymanız gerekiyor.
Lütfen uyun, dikkat edin. Güzel, kıymetli bir balık. Bölgemizde nadir olabilecek bir tür ve o da bana denk geldi. Çok mutluydum, çok heyecanlıydım ancak idari işlem sonrasında bu mutluluğum üzüntüye dönüştü. Çok üzülüyorum şu an, cezanın iptal edilmesini talep ediyorum.
Gerekli itirazı da yapacağım. Yüzlerce telefon, yüzlerce mesaj aldım. Tebrik ettiler, benimle gurur duyduklarını söylediler. Arkadaşlarım, yeğenlerim, çevremde herkes çok mutlu oldular."
"BUNLARI BİLMEMİZ GEREKİYOR"
Çengel, konuşmasını "Deniz kenarına gitmeleri, doğayla iç içe olmaları güzel bir şey ancak bilinçli avcılık yapmaları gerekiyor. Bildiğiniz sürece hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Ancak yanlış işler yaptığınızda ya da bilmeden bir sürecin içerisine girdiğinizde cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kurallara uymamız gerekiyor ve bunları da bilmemiz gerekiyor’’ diye tamamladı.