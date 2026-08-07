Bu bulvarda haftada 4-5 kaza oluyor, esnaf tedirgin

Başka bir esnaf Haluk Genç, "Yaklaşık 1 yıldır burada işletmem var. Burada asfalt yapımı gerçekleştirildikten sonra herhangi bir tümsek veya badal yapılmadı. Yollar bayağı geniş. Bundan dolayı da sürücüler bayağı hızlı bir şekilde araç kullanıyorlar. Daha önceden burada bir sirkülasyon yoktu fakat Hazardağlı Kavşağı'nın yapıldıktan sonra bu yol çok aktif oldu. Sürücüler de bu yolda bayağı hızlı geliyorlar. Haftada 2-3 kaza rahat bir şekilde oluyor. Biz belediye, İl Özel İdare veya karayolları kim olursa artık buraya kasis koyulmasını istiyoruz. Kazaların ve insanların canına bir zarar gelmesin diye bunu istiyoruz. Kazalar genelde dikkatsizliklerden oluyor. Dur levhasının kime olduğunu tam olarak görmüyorlar. Yavaşlamaları için bir sebep yok. Yan yoldan gelince yol geniş olduğu için yol hakkı kendilerini zannediyorlar. Ana caddenin de yolu geniş, onlar da yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı da sürücüler, kimin durup kimin durmayacağını bilmiyor. Bu sebepten dolayı da kazalar meydana geliyor. Bir motosiklet kazasında motor, dükkanın önüne kadar geldi. Korkumuzdan ne kapımızın önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarı bırakabiliyoruz. Bu sebepten dolayı tedirginiz" ifadelerini kullandı.