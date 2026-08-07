Bu bulvarda haftada 4-5 kaza oluyor, esnaf tedirgin
07.08.2026 10:59
Elazığ'da Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda haftada 4-5 trafik kazası yaşandığını belirten esnaflar, aşırı hız ve dikkatsizlikten şikayet etti. Esnaf, yola kasis yapılmasını istedi.
ESNAF, BULVARDA DÜZENLEME İSTİYOR
Elazığ'da Hacı Saadettin Efendi Bulvarı'nda yaşanan trafik kazaları, bölgedeki esnafları tedirgin ediyor. Haftada 5-6 kazanın meydana geldiğini belirten işletme sahipleri, aşırı hız ve dikkatsizliğin kazalara neden olduğunu söyledi.
Kazalar nedeniyle iş yerlerinin önüne çıkamadıklarını ve araçlarını park edemediklerini ifade eden esnaflar, yetkililerden caddeye hız kesici kasis konulmasını istedi. Yaşanan kazalar güvenlik kameralarına da yansıdı.
"BURADA HAFTADA 4-5 KAZA OLUYOR"
Esnaflardan Muhammet Çimen, "Burada her gün trafik kazası oluyor. Burada ne bir badal ne de farklı bir şey var. ‘Dur' tabelaları var. Bizim burada da kimse durmuyor. Burada haftada ortalama 4-5 kaza oluyor. Bütün kazaların güvenlik kameraları var. Belediye başkanımızdan buraya bir kasis yapılmasını istiyoruz. Arabalar durmuyor. İşletmemiz yola sıfır olduğu için kaza yapan araçlar sanki bizim dükkanımıza girecekmiş gibi hissediyoruz. En kısa zaman da buraların yapılmasını talep ediyoruz" dedi.
"KORKUMUZDAN KAPININ ÖNÜNE ÇIKAMIYORUZ"
Başka bir esnaf Haluk Genç, "Yaklaşık 1 yıldır burada işletmem var. Burada asfalt yapımı gerçekleştirildikten sonra herhangi bir tümsek veya badal yapılmadı. Yollar bayağı geniş. Bundan dolayı da sürücüler bayağı hızlı bir şekilde araç kullanıyorlar. Daha önceden burada bir sirkülasyon yoktu fakat Hazardağlı Kavşağı'nın yapıldıktan sonra bu yol çok aktif oldu. Sürücüler de bu yolda bayağı hızlı geliyorlar. Haftada 2-3 kaza rahat bir şekilde oluyor. Biz belediye, İl Özel İdare veya karayolları kim olursa artık buraya kasis koyulmasını istiyoruz. Kazaların ve insanların canına bir zarar gelmesin diye bunu istiyoruz. Kazalar genelde dikkatsizliklerden oluyor. Dur levhasının kime olduğunu tam olarak görmüyorlar. Yavaşlamaları için bir sebep yok. Yan yoldan gelince yol geniş olduğu için yol hakkı kendilerini zannediyorlar. Ana caddenin de yolu geniş, onlar da yol hakkının kendilerinde olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı da sürücüler, kimin durup kimin durmayacağını bilmiyor. Bu sebepten dolayı da kazalar meydana geliyor. Bir motosiklet kazasında motor, dükkanın önüne kadar geldi. Korkumuzdan ne kapımızın önüne çıkabiliyoruz ne de aracımızı dışarı bırakabiliyoruz. Bu sebepten dolayı tedirginiz" ifadelerini kullandı.
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