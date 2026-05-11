Bu çiçeği koparmanın cezası 699 bin TL. "Ayı gülü" olarak da biliniyor, öbek öbek açıldılar

Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı türü bulunan koruma altındaki şakayık çiçekleri, en çok Antalya'nın Beydağları'ndaki kıyı kesimlerinde görülüyor. Likya Yolu üzerinde yayılış gösteren, 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simgesi olan şakayık çiçeğini koparmanın cezası, 699 bin 245 TL.

Anadolu'da “ayı gülü” olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Ekizce Yaylası Sarıçınar bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.