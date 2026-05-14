Bu çiçeği koparmanın cezası 840 bin lira. Dünyanın oksijen deposu, yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor
14.05.2026 10:44
Kazdağı Milli Parkı'nın bin metre ve üzeri rakımlarında yetişen, halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen endemik şakayık çiçekleri açtı.
Sadece 20 gün açık kalan bu nadide çiçeği koparan veya zarar verenlere ise 840 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Dünyanın oksijen depolarından biri olan Kazdağları, baharın gelişiyle birlikte en nadide misafirlerini ağırlıyor.
SADECE 20 GÜN CANLI KALIYOR
Mayıs ayının ilk haftasıyla birlikte yüksek rakımlarda boy gösteren ve koruma altında bulunan endemik şakayık (Paeonia mascula) çiçekleri, doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Kazdağı Milli Parkı'nın sarp yamaçlarında ve bin metrenin üzerindeki bölgelerde yetişen şakayıklar, yılda bir kez açıyor ve çiçekleri yalnızca 20 gün boyunca canlı kalıyor.
Ender bir bitki türü olması ve kısa süreli çiçeklenme dönemi nedeniyle doğa fotoğrafçılarının bir yıl boyunca beklediği bu anlar, dron ve profesyonel makinelerle kayıt altına alınıyor.
