Bu dondurma yüz ekşitiyor. Topu 70, kilosu bin TL
02.08.2026 13:08
Eskişehir'de dondurmaya tuz atarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren 4 kuşak dondurmacı, çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla hazırladığı tuzlu dondurmalarla büyük ilgi görüyor.
Eskişehir'de 1958 yılından bu yana aile mesleğini sürdüren 32 yaşındaki dondurmacı Boğaç Burak Şengöz, Türkiye'de tek olan sıra dışı bir lezzete imza attı.
DONDURMA TUZLA SERVİS EDİLİYOR
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çağla, yeşil erik ve kuzukulağıyla imal edilen dondurmanın, üzerine tuz atarak servis eden Şengöz, bu ürünü vatandaşları şaşırtıyor.
TOPU 70, KİLOSU 1000 TL
Dondurmanın topu 70, kilosu ise bin TL'den satışa sunuluyor.
"HERKES DENEMEK İSTİYOR"
Sezona çağla ve kuzukulağıyla başladıklarını belirten Şengöz, çağla sezonunun bitmesinin ardından yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini söyledi. Dondurmanın üzerine tuz katarak servis ettiklerini ifade eden Şengöz, "Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu" dedi.