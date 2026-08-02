Bu dondurma yüz ekşitiyor. Topu 70, kilosu bin TL

Sezona çağla ve kuzukulağıyla başladıklarını belirten Şengöz, çağla sezonunun bitmesinin ardından yeşil erik ve kuzukulağı ile devam ettiklerini söyledi. Dondurmanın üzerine tuz katarak servis ettiklerini ifade eden Şengöz, "Bu durum insanların çok dikkatini çekiyor, herkes denemek istiyor. Ön yargıyla yaklaşan çok az kişi oldu ama tuzlu tattıktan sonra bütün ön yargıları yıkıldı. Kuzukulağı bitkisi var, ekşi bitkimiz; bunu yeşil erikle sentezleyerek güzel bir dondurma yaptık. Dondurmanın içine tuz atmadık, üzerine servis ederken tuz atıyoruz. Tercihe göre ekşi, yaz için ferahlatıcı bir lezzet oldu" dedi.