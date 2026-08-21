Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka

Aynı mahallede yaşayan Furkan Çikla ise "Burada göle giren çocukların saçları sodanın etkisiyle sarı oluyor. Sarı saç yakışıyor ve daha güzel oluyor. Kış aylarında saçlarımız tekrar siyah oluyor. Öğretmenler bizi gördüklerinde 'Saçınızı boyatmışsınız', 'Saçlarınızı boyatmayın' diyorlar. Biz de onlara bu durumu anlatıyoruz." diye konuştu.