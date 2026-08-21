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Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka

21.08.2026 10:01

Son Güncelleme: 21.08.2026 10:02

DHA

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Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor. Çocukların saçları, gölün sodalı yapısı ve güneşin etkisiyle sararıyor.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka
DHA

Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, yaz aylarında kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan çocukların uğrak noktası oluyor.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 1
DHA

Denizden bin 700 metre yükseklikte bulunan, 3 bin 713 kilometrekare yüzölçümüne ve yer yer 451 metre derinliğe ulaşan Van Gölü, doğal güzellikleri ve koylarının yanı sıra sodalı suyuyla da dikkat çekiyor.

SODALI SU SAÇLARI SARARTIYOR 2
DHA

SODALI SU SAÇLARI SARARTIYOR

Havaların ısınması ve okulların tatil olması ile birlikte Van Gölü kıyısındaki mahallelerde yaşayan çocuklar, günlerinin büyük bölümünü göle girerek geçiriyor.

 

Gölün sodalı suyunda uzun süre kalan çocukların saçları, bir süre sonra sararmaya başlıyor.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 3
DHA

Uzmanlar, saçlardaki renk değişiminde göl suyundaki sodanın yanı sıra güneş ışınlarının da etkili olduğunu söylüyor.

"SAÇLARIMIN SARI HALİNİ SEVİYORUM" 4
DHA

"SAÇLARIMIN SARI HALİNİ SEVİYORUM"

Tuşba ilçesine bağlı Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan çocuklardan Miran Çikla, "Biz her gün göle giriyoruz. Saçlarımız sarı oluyor. Saçlarımın sarı halini seviyorum." dedi.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 5
DHA

Aynı mahallede yaşayan Furkan Çikla ise "Burada göle giren çocukların saçları sodanın etkisiyle sarı oluyor. Sarı saç yakışıyor ve daha güzel oluyor. Kış aylarında saçlarımız tekrar siyah oluyor. Öğretmenler bizi gördüklerinde 'Saçınızı boyatmışsınız', 'Saçlarınızı boyatmayın' diyorlar. Biz de onlara bu durumu anlatıyoruz." diye konuştu.

 

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 6
DHA

Yaylıyaka Mahallesi'nde yaşayan ve geçimini balıkçılıkla sağlayan Ahmet Çikla da çocukların yaz aylarında sürekli göle girdiğini söyledi.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 7
DHA

Çikla, "Çocukların sürekli Van Gölü'ne girmeleriyle beraber saçları sararıyor. Bu sararma onların da bizim de hoşumuza gidiyor." dedi.

Bu göle giren saçı sarı çıkıyor: "Saçınızı boyatmayın" diyorlar ama durum başka 8
DHA

"Yazın bir çocuğu gördüğünüz zaman kışın tanıyamıyorsunuz. Saçları simsiyah oluyor." diyen Çikla, "Yaz aylarında göle girdikleri için saçları ve imajları tamamen değişiyor. Tabii saçların eski haline dönmesi hemen olmuyor. Birkaç ay içerisinde ve saçları tıraş oldukça eski renklerine dönüyor." ifadelerini kullandı.

 

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