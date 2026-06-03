Bu gülü koparmanın cezası yaklaşık 700 bin TL
03.06.2026 13:38
Son Güncelleme: 03.06.2026 13:39
Afyonkarahisar’da mayıs ve haziran aylarında açan ayı gülü çiçeğini koparmanın cezası, bu yıl 699 bin 245 TL olarak belirlendi.
Ayı gülü çiçeği, Kızılören'e 8 kilometre mesafedeki Kisra Vadisi'nde, 2 bölüm halindeki yaklaşık 30 bin metrekare alanda her yıl mayıs ve haziran aylarında açıyor.
Küme halinde açan ve "şakayık” adıyla da bilinen çiçekler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi bölgeye çiçeklerin korunması için özel koruma statüsü uyguluyor.
Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor.
Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 TL.
Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Asım Yıldız yaptığı açıklamada, "Bu ayı gülü denilen şakayıklar her sene burada bu bölgede bu mevsimde açar. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekiyor." dedi.
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