Bu gülü koparmanın cezası yaklaşık 700 bin TL

Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 TL.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Asım Yıldız yaptığı açıklamada, "Bu ayı gülü denilen şakayıklar her sene burada bu bölgede bu mevsimde açar. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekiyor." dedi.