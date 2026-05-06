Bu köprüden geçmek yürek ister. Ölümle burun buruna yürüyorlar

Baş, "Yıllardır mücadele veriyoruz ama sonuç alamadık. Engelli çocuğum var, okula gidip gelirken büyük zorluk yaşıyoruz. Kendim de bu köprüden düşüp yaralandım. Sel suları yüksek olmadığı için boğulmaktan kurtuldum. Annemin cenazesini bile tabutla köprüden geçiremediğimiz için dereden taşımak zorunda kaldık" dedi.

Sel dönemlerinde köprünün daha da tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Baş, "Dere taştığında tamamen mahsur kalıyoruz. Ne köye ulaşabiliyoruz ne de ilçe merkezine gidip temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Evimizde yangın çıktı, itfaiye gelemedi" ifadelerini kullandı.