Bu köprüden geçmek yürek ister. Ölümle burun buruna yürüyorlar
06.05.2026 11:39
Giresun'un Bulancak ilçesindeki asma köprüler, can güvenliğini tehdit ediyor. Vatandaşlar, her geçişte adeta ölümle burun buruna geliyor.
Pazarsuyu Deresi üzerinde yıllardır yenilenmeyen ve çürüyen tahtalardan oluşan asma köprü, sel sularının etkisiyle daha da riskli hale geldi. Alternatif geçiş güzergahı bulunmayan köy sakinleri, köprüyü kullanmak zorunda kalıyor.
Yeşilhisar köyünde yaşayan Mecit Baş, kendisini bildi bileli aynı çileyi çektiklerini ifade ederek, köprünün hayati risk oluşturduğunu söyledi.
Baş, "Yıllardır mücadele veriyoruz ama sonuç alamadık. Engelli çocuğum var, okula gidip gelirken büyük zorluk yaşıyoruz. Kendim de bu köprüden düşüp yaralandım. Sel suları yüksek olmadığı için boğulmaktan kurtuldum. Annemin cenazesini bile tabutla köprüden geçiremediğimiz için dereden taşımak zorunda kaldık" dedi.
Sel dönemlerinde köprünün daha da tehlikeli hale geldiğini vurgulayan Baş, "Dere taştığında tamamen mahsur kalıyoruz. Ne köye ulaşabiliyoruz ne de ilçe merkezine gidip temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Evimizde yangın çıktı, itfaiye gelemedi" ifadelerini kullandı.
Bölgede yaşayan başka vatandaşların da aynı sıkıntıyı yaşadığını belirten Baş, "Köyümüzün aynı yol güzergahındaki komşularımız, akrabalarımız da kendi imkanlarıyla yaptığı asma ahşap köprüleri kullanıyor. Aynı köprüde geçmişte can kayıpları dahi oldu. Bize araba geçecek beton köprüler değil, can güvenliğimizi sağlayacak yaya köprüler olsa yeter" diye konuştu.
