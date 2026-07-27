Bu peynir 5 ay mağarada bekliyor. Asırlık lezzetinin sırrı burada

Kızılören tuluk peynirini özel yapan yalnızca kullanılan süt değil, keçi ya da koyun derisinden hazırlanan tuluklar da peynirin nefes almasını sağlıyor, mağaranın doğal iklimi de lezzete kendine has aromasını kazandırıyor. Mahalle sakinlerinden Ahmet Koyuncu da bu geleneğin önemini şu sözlerle dile getirdi:

"Tuluk deri olduğu için peynir daha korunaklı, daha sağlıklı oluyor ve ayrı bir aroma veriyor. Bu gelenek bizim dedelerimizden beri devam ediyor. Her yıl yaz aylarında peynirler mağaraya konur. Çevre köylerden gelip tuluklarını mağaraya koyanlar da olur. Dört beş ay sonra herkes gelip peynirini alır. Yaz boyunca mağarada bekleyen peynirler, kışın sofralarımızı süsler."