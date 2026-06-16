Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

16.06.2026 19:38

Son Güncelleme: 16.06.2026 19:44

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Tekirdağ'da geçtiğimiz yıl 500 liraya satılan kirazda bu sene ürün bolluğu yaşanıyor. Fiyatlar semt pazarında 70 liraya kadar geriledi.

Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü
IHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan salı pazarında tezgahlarda yerini alan kiraz, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. 

 

Kiraz Festivali döneminde kilogramı 250 ila 300 liradan satılan kirazın fiyatı, hasadın artması ve ürün arzının çoğalmasıyla birlikte 70 ila 100 lira seviyelerine kadar düştü.

Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü 1
IHA

Pazarcı esnafı bu yıl kiraz rekoltesinin yüksek olduğunu belirterek vatandaşların mevsiminde bol bol kiraz tüketmesi gerektiğini ifade etti.

"GEÇEN SENE 500 LİRAYDI" 2
IHA

"GEÇEN SENE 500 LİRAYDI"

Pazarcı Kasım Şen, kirazın geçen yıla göre çok daha bol olduğunu belirterek, "Festivalde 250 - 300 satıldı. Pazarda bak 100 lira. Kiraz bollaştı çok bol kiraz. Geçen sene 500 liraydı. Yoktu kiraz. Bu sene Allah vermiş şükürler olsun herkes yesin" dedi.

Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü 3
IHA

Fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların tezgahlara daha fazla ilgi gösterdiği gözlenirken, pazarcılar sezon boyunca uygun fiyatların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü 4
IHA

Bu sene bolluk var. Geçen yıl kilosu 500 liraydı, pazarda 70 liraya düştü 5
IHA