Bu tarlaları biçerdöver değil, dolu biçti. Zararları yüzde 100'e ulaştı

Yaşanan afetin ardından köy muhtarlığının başvurusuyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz'da köye gelerek zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.

Çalatlı Köyü Muhtarı Abdullah Andaç, yaşanan afet nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını anlattı.

Andaç, “25 Temmuz günü köyümüzde dolu yağışı oldu. Afet şeklinde oldu. Köyümüzün genelinde nohudu, mercimeği, buğdayı, arpası, yani genel arazideki bütün ekili alanları, bağ ve bahçeleri vurdu. Çok zararımız var. Arazinin büyük bir bölümünde zarar yüzde 70-80'leri buluyor. Bazı kısımlarında ise yüzde 100'e ulaşıyor” dedi.

“Bu, normal bir yağmur yağışı veya sıradan bir doğal afet değildi. Dolu çok büyüktü” diyen Andaç, hiç böyle bir dolu görmediklerini belirtti.

Yaklaşık 15-20 dakika yağan dolunun tarlaları nasıl bu hale getirdiğine hayret ettiklerini belirten Andaç, "Yukarıdaki arazilerde, tarlalarda ekili hiçbir şey kalmadı. Sanki geçmişte düven sürülmüş ya da biçerdöver geçmiş gibi bütün mahsul yerde. Bunun toplanması imkânsız. Çiftçilerimizin de borçları var. Bu borçları nasıl ödeyecekleri konusunda bizlere müracaat ettiler” ifadelerini kullandı.