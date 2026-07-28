Bu tarlaları biçerdöver değil, dolu biçti. Zararları yüzde 100'e ulaştı
28.07.2026 11:14
Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde geçtiğimiz cumartesi yaklaşık 15-20 dakika süren dolu yağışı ekili tarım arazilerini adeta savaş alanına çevirdi.
Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde 25 Temmuz Cumartesi günü etkili olan şiddetli dolu yağışı, tarım arazilerini adeta savaş alanına çevirdi.
Özellikle hasat dönemine yaklaşan hububat ve ekili alanlarda büyük kayıplar yaşanırken, dolunun şiddeti nedeniyle birçok tarlada hasat edilecek ürün kalmadı.
Köylüler de daha önce benzer büyüklükte bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını ifade etti. Dolu yağışının ardından tarlalarda başakların ve ürünlerin tamamen yere serildiğini belirten köylüler, yaşanan manzarayı "Biçerdöverin girmediği tarlaları dolu biçti" sözleriyle özetledi.
Yağışın ardından birçok arazide ürünlerin toplanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.
HASAR TESPİT EDİLDİ
Yaşanan afetin ardından köy muhtarlığının başvurusuyla Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri 27 Temmuz'da köye gelerek zarar gören arazilerde incelemelerde bulundu. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
Çalatlı Köyü Muhtarı Abdullah Andaç, yaşanan afet nedeniyle çiftçilerin büyük mağduriyet yaşadığını anlattı.
Andaç, “25 Temmuz günü köyümüzde dolu yağışı oldu. Afet şeklinde oldu. Köyümüzün genelinde nohudu, mercimeği, buğdayı, arpası, yani genel arazideki bütün ekili alanları, bağ ve bahçeleri vurdu. Çok zararımız var. Arazinin büyük bir bölümünde zarar yüzde 70-80'leri buluyor. Bazı kısımlarında ise yüzde 100'e ulaşıyor” dedi.
“Bu, normal bir yağmur yağışı veya sıradan bir doğal afet değildi. Dolu çok büyüktü” diyen Andaç, hiç böyle bir dolu görmediklerini belirtti.
Yaklaşık 15-20 dakika yağan dolunun tarlaları nasıl bu hale getirdiğine hayret ettiklerini belirten Andaç, "Yukarıdaki arazilerde, tarlalarda ekili hiçbir şey kalmadı. Sanki geçmişte düven sürülmüş ya da biçerdöver geçmiş gibi bütün mahsul yerde. Bunun toplanması imkânsız. Çiftçilerimizin de borçları var. Bu borçları nasıl ödeyecekleri konusunda bizlere müracaat ettiler” ifadelerini kullandı.
Andaç, dilekçe verildiğini ve müracaatlarda bulunulduğunu belirterek “Ayın 27'sinde de Tarım İl Müdürlüğümüzden ekipler geldi. Araziyi birlikte gezdik. Çalışmalarını yaptılar, notlarını aldılar, fotoğraflarını çektiler ve belgelendirdiler. İnşallah ilgili yerlerde değerlendirilip çiftçilerimize yardımcı olacaklar. En azından bankalara borcu olan çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesini, yardım yapılmasını ve bu zararın en az yüzde 50-60'ının karşılanmasını bekliyoruz” dedi.
YASAL UYARI
YOZGAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. YOZGAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.