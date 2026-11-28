Bu tezgahın başında kimse durmuyor. Müşteriler beğendiğini alıyor, parasını bırakıp gidiyor
28.11.2026 13:56
Son Güncelleme: 28.11.2026 14:29
Aydın'ın İncirliova ilçesinde başında kimsenin bulunmadığı tezgahtan helva alan müşteriler, parasını bırakıp yoluna devam ediyor.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Cem Uğur, 1991 yılından bu yana fıstık ve susam helvası üreterek geçimini sağlıyor.
Yıllar önce tekstil sektöründeki işini kaybetmesinin ardından helva üretimine başlayan Uğur, bugün hem doğal ürünleri hem de vatandaşlarla kurduğu güven ilişkisiyle dikkat çekiyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oğlunun işlettiği halı mağazasının önüne her sabah küçük bir tezgah kuran Uğur, eşiyle birlikte hazırladığı fıstık ve susam helvalarını satışa sunuyor. Ancak bu tezgahı diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bulunuyor. Tezgahın başında gün boyunca kimse beklemiyor.
Vatandaşlar gelip beğendikleri helvayı alıyor, ücretini ise tezgahın üzerine bırakarak ayrılıyor. Uğur, ürünlerini ve kazancını İncirliova halkına emanet ediyor.
"BUGÜNE KADAR NE ÜRÜNLER KAYBOLDU NE DE PARA EKSİLDİ"
Gün sonunda tezgaha döndüğünde ise vatandaşların bıraktığı paralarla karşılaşıyor. Yıllardır başında kimsenin olmadığı tezgahta ne ürünlerin kaybolduğunu ne de paraların eksildiğini belirten Uğur, bunun kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu söylüyor.
Yıllardır aynı işi sürdürdüğünü belirten Uğur, helva üretiminde doğal ürünler kullanmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Ürünlerinde glikoz ve mısır şurubu kullanmadıklarını dile getiren Uğur, pancar şekeriyle üretim yaptıklarını kaydetti.
Bu işten elde ettiği kazançla dört oğlunu büyüttüğünü anlatan Uğur, yıllar içerisinde hem toptan satış yaptıklarını hem de kendi tezgahlarında vatandaşlara ürünlerini ulaştırdıklarını ifade etti.
"BİR LİRA ALSAM 'ALLAH BEREKET VERSİN' DERİM"
Uğur, tezgahın başında kimsenin bulunmamasına rağmen satışların sorunsuz devam ettiğini belirtti.
Vatandaşların zaman zaman ürünleri aldıktan sonra parasını daha sonra getirdiğini, bazen de ikram olarak helva verdiğini anlatan Uğur, şöyle konuştu: “Bir lira alsam Allah bereket versin derim. Bazıları alıyor, parasını daha sonra veriyor. Bazılarına da ikramımız olsun diyoruz. Biz bu anlayışla başladık. Allah'a hamdolsun, bugünlere geldik.”
Bunun bir “güven tezgahı” olduğunu vurgulayan Uğur, "Güvenmeden iş olmaz. Birbirimize güveneceğiz. Biz İncirliova halkına güveniyoruz, onlar da bize güveniyor. Sabah geliyoruz, tezgahı buraya koyuyoruz. Bazen halı mağazasındaki işlerimiz oluyor, teslimata gidiyoruz. Döndüğümüzde bir bakıyorum, tezgahın üzerinde para birikmiş. Vatandaş helvasını alıyor, parasını bırakıyor. Bizi tanıyanlar da tanımayanlar da bu güvene ortak oluyor. Güvensiz bir yaşam olmaz." ifadesini kullandı.