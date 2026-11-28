Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Cem Uğur, 1991 yılından bu yana fıstık ve susam helvası üreterek geçimini sağlıyor.

Yıllar önce tekstil sektöründeki işini kaybetmesinin ardından helva üretimine başlayan Uğur, bugün hem doğal ürünleri hem de vatandaşlarla kurduğu güven ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde oğlunun işlettiği halı mağazasının önüne her sabah küçük bir tezgah kuran Uğur, eşiyle birlikte hazırladığı fıstık ve susam helvalarını satışa sunuyor. Ancak bu tezgahı diğerlerinden ayıran önemli bir özellik bulunuyor. Tezgahın başında gün boyunca kimse beklemiyor.

Vatandaşlar gelip beğendikleri helvayı alıyor, ücretini ise tezgahın üzerine bırakarak ayrılıyor. Uğur, ürünlerini ve kazancını İncirliova halkına emanet ediyor.